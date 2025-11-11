ЗСУ відійшли з кількох позицій на Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відступили з позицій поблизу п’яти населених пунктів на Гуляйпільському напрямку.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає «Суспільне».

Українські військові повністю вийшли з Успенівки та Новомиколаївки Пологівського району Запорізької області.

«Повністю вийшли з Успенівки, Новомиколаївки. Тривають дуже жорсткі бої за Яблукове і ще 3–4 пункти, де тривають бої. Триває оборонна операція. Лінія зіткнення доволі динамічна. Ми намагаємося вибити противника. Армія РФ нині намагається просунутися на північний схід від Гуляйполя і ставить собі за мету обрізати логістичний шлях, який веде з Покровського Дніпропетровської області», — сказав він.

За словами Волошина, протягом останніх днів російські війська активізували бойові дії на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках — за добу відбувається до 50 бойових зіткнень. Фіксують спроби штурмів і інфільтрацій.

«Противник проводить вогневе ураження наших позицій, фактично зруйнував усі укріплення й укриття, тому довелося з деяких позицій відійти — чи то у фланг, чи вглиб оборони. Ворог намагається зайти на ці позиції, завести групи закріплення і далі продовжувати рух. Ситуація досить складна», — зазначив речник.

Через погодні умови ЗСУ тимчасово не можуть ефективно застосовувати безпілотники, тоді як росіяни просуваються пішки й на мотоциклах.