Понад 7 тисяч дітей військовослужбовців зможуть отримати послуги з оздоровлення

Йдеться про дітей, які постраждали від війни.

Понад 7 тисяч дітей військовослужбовців зможуть отримати послуги з оздоровлення
ілюстративне фото
Фото: Микола Кулеба

На засіданні уряду 10 листопада було підтримано постанову, розроблену Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України, що спрямована на захист та оздоровлення дітей, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення.

Документ передбачає, що послуги отримають понад 7 тисяч дітей військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам, ветеранів, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України.

Діти проходитимуть оздоровлення у закладах, які розташовані у західних регіонах країни, де є безпечні та комфортні умови проживання.

Щоб отримати послугу, батьки-військовослужбовці Державної прикордонної служби та Національної гвардії можуть подавати довідку №5 в самостійно обрані заклади оздоровлення. Вона має бути сформована через Державний веб-портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони.

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю оплачуватиме 70% вартості на підставі договорів між закладом і батьками та 30% після отримання звіту про надану послугу.
﻿
