ГоловнаСуспільствоВійна

Удар по місцю нагородження: суд відправив комбата під варту

Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення отримали ще 36 військовослужбовців.

повідомлення про підозру командиру безпілотних систем
Фото: Офіс генпрокурора

Суд відправив під варту командира батальйону, який всупереч забороні зібрав військових на нагородження, передає Державне бюро розслідувань. 

Центральний районний суд міста Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командиру одного з батальйонів, який попри заборону Генерального штабу ЗСУ зібрав особовий склад для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада.

Раніше працівники ДБР повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Під час цього заходу росіяни завдали удару по місцю нагородження військових на Дніпропетровщині, що призвело до втрат серед військових та цивільних осіб.

За даними слідства, 1 листопада 2025 року російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно типу «Іскандер», та трьома ударними безпілотниками «Герань». У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу.

Унаслідок обстрілу загинули та отримали поранення як військовослужбовці, так і цивільні.

Слідством встановлено, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення отримали ще 36 військовослужбовців.
