Журналіст "ТСН" заявив, що його брат загинув через черговий удар РФ по шикуванню ЗСУ на Дніпропетровщині

Дмитро Святненко повідомив, що його брат загинув 1 листопада в результаті удару російської балістичної ракети.

Журналіст "ТСН" Дмитро Святненко повідомив про загибель свого брата — військового пілота дронів 35-ї бригади морської піхоти Володимира Святненка. Трагедія сталася 1 листопада, коли у місце проведення нагородження українських бійців прилетіла російська балістична ракета.

Про це Дмитро Святненко написав у Facebook.

За словами журналіста, його брату було 43 роки. Володимир воював із 2023 року, пройшов найгарячіші точки фронту — Кринок, Курахове, Мар’янку та Красногорівку.

Святненко додає, що Володимир та його побратими, "найкращі пілоти та піхотинці бригади", були наказовим порядком зібрані на відкритому плацу для церемонії нагородження. Під час "заходу" відбувся удар балістикою.

"Мого брата вбили в суботу. Він воював із 23-го. Пройшов ад у Кринках, Курахово, Мар'янка, Красногорівка... Його вбили росіяни. Але не на полі бою. В глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась", — написав Дмитро Святненко.

Журналіст наголосив, що загибель стала наслідком ймовірної недбалості під час організації нагородження.