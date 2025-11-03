«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСуспільствоВійна

Журналіст "ТСН" заявив, що його брат загинув через черговий удар РФ по шикуванню ЗСУ на Дніпропетровщині

Дмитро Святненко повідомив, що його брат загинув 1 листопада в результаті удару російської балістичної ракети.

Журналіст "ТСН" заявив, що його брат загинув через черговий удар РФ по шикуванню ЗСУ на Дніпропетровщині
Фото: скріншот із Facebook-допису Дмитра Святненка

Журналіст "ТСН" Дмитро Святненко повідомив про загибель свого брата — військового пілота дронів 35-ї бригади морської піхоти Володимира Святненка. Трагедія сталася 1 листопада, коли у місце проведення нагородження українських бійців прилетіла російська балістична ракета.

Про це Дмитро Святненко написав у Facebook.

За словами журналіста, його брату було 43 роки. Володимир воював із 2023 року, пройшов найгарячіші точки фронту — Кринок, Курахове, Мар’янку та Красногорівку.

Святненко додає, що Володимир та його побратими, "найкращі пілоти та піхотинці бригади", були наказовим порядком зібрані на відкритому плацу для церемонії нагородження. Під час "заходу" відбувся удар балістикою.

"Мого брата вбили в суботу. Він воював із 23-го. Пройшов ад у Кринках, Курахово, Мар'янка, Красногорівка... Його вбили росіяни. Але не на полі бою. В глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась", — написав Дмитро Святненко.

Журналіст наголосив, що загибель стала наслідком ймовірної недбалості під час організації нагородження. 

  • В Угруповання військ "Схід" повідомили, що унаслідок ворожого комбінованого удару 1 листопада по Дніпропетровській області є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies