Посадовця КМДА підозрюють у переплаті майже 5 млн грн за генератори для Пунктів незламності

За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років. 

Посадовця КМДА підозрюють у переплаті майже 5 млн грн за генератори для Пунктів незламності
Фото: Нацполіція

Посадовцю Київської міської державної адміністрації повідомили про підозру в службовій недбалості. 

Про це повідомило ГУ Нацполіції Києва. 

Як встановили правоохоронці, під час масових відключень електроенергії у 2023 році посадовець Департаменту муніципальної безпеки КМДА проводив відкриті торги на закупівлю 100 дизельних генераторів для забезпечення роботи Пунктів незламності.

"Втім, службовець неналежно виконав свої обов’язки й не здійснив моніторингу ринкових цін на відповідну продукцію. Унаслідок цього вартість закуплених ним генераторів була завищеною. Відтак, згідно комплексу проведених судових експертиз встановлено, що столичному бюджету спричинено збитки на майже 5 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні. 

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість). За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

  • Пункти незламності - проєкт, який ініціювали у листопаді 2022 року на тлі масованих обстрілів росіянами критичної інфраструктури України. Пункти незламності - це місця, де передбачені тепло, вода, електрика, мобільний зв'язок тощо.
