Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСуспільствоВійна

Reuters: після дронових атак порт у російському Туапсе зупинив експорт, а місцевий НПЗ припинив роботу

До атаки Туапсе планував збільшити експорт нафтопродуктів у листопаді.

Reuters: після дронових атак порт у російському Туапсе зупинив експорт, а місцевий НПЗ припинив роботу
ілюстративне фото: порт у Туапсе
Фото: соцмережі

Російський порт Туапсе на Чорному морі призупинив експорт пального, а місцевий нафтопереробний завод припинив переробку нафти після українських атак дронами 2 листопада, які пошкодили інфраструктуру об’єкта, повідомляє Reuters із посиланням на два галузеві джерела та дані системи відстеження суден LSEG.

Україна заявила в неділю, що її дрони вдарили по Туапсе — одному з головних чорноморських нафтових портів Росії — спричинивши пожежу та пошкодивши щонайменше одне судно. Це частина зусиль Києва, спрямованих на підрив воєнної економіки Росії шляхом атак на її енергетичну інфраструктуру.

Регіональна адміністрація підтвердила, що удар спричинив пожежу в порту.

За словами джерел, НПЗ, контрольований «Роснафтою» і орієнтований переважно на експорт, наступного дня після атаки зупинив переробку через пошкодження портової інфраструктури.

«Роснафта» та російське портове агентство не відповіли на запити про коментар.

До атаки Туапсе планував збільшити експорт нафтопродуктів у листопаді.

За даними LSEG, під час атаки в порту стояли три танкери, які завантажували нафту, дизель і мазут.

Станом на середу всі судна були відведені від причалів і стояли на якорі поблизу порту, свідчать дані.

Експортно орієнтований Туапсинський НПЗ із потужністю переробки 240 тисяч барелів нафти на добу виробляє нафтовий бензин, мазут, вакуумний газойль і дизель із високим вмістом сірки.

Раніше завод уже кілька разів був мішенню для дронових атак. Основними напрямками його поставок є Китай, Малайзія, Сінгапур і Туреччина.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies