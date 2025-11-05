Reuters: після дронових атак порт у російському Туапсе зупинив експорт, а місцевий НПЗ припинив роботу

До атаки Туапсе планував збільшити експорт нафтопродуктів у листопаді.

Російський порт Туапсе на Чорному морі призупинив експорт пального, а місцевий нафтопереробний завод припинив переробку нафти після українських атак дронами 2 листопада, які пошкодили інфраструктуру об’єкта, повідомляє Reuters із посиланням на два галузеві джерела та дані системи відстеження суден LSEG.

Україна заявила в неділю, що її дрони вдарили по Туапсе — одному з головних чорноморських нафтових портів Росії — спричинивши пожежу та пошкодивши щонайменше одне судно. Це частина зусиль Києва, спрямованих на підрив воєнної економіки Росії шляхом атак на її енергетичну інфраструктуру.

Регіональна адміністрація підтвердила, що удар спричинив пожежу в порту.

За словами джерел, НПЗ, контрольований «Роснафтою» і орієнтований переважно на експорт, наступного дня після атаки зупинив переробку через пошкодження портової інфраструктури.

«Роснафта» та російське портове агентство не відповіли на запити про коментар.

До атаки Туапсе планував збільшити експорт нафтопродуктів у листопаді.

За даними LSEG, під час атаки в порту стояли три танкери, які завантажували нафту, дизель і мазут.

Станом на середу всі судна були відведені від причалів і стояли на якорі поблизу порту, свідчать дані.

Експортно орієнтований Туапсинський НПЗ із потужністю переробки 240 тисяч барелів нафти на добу виробляє нафтовий бензин, мазут, вакуумний газойль і дизель із високим вмістом сірки.

Раніше завод уже кілька разів був мішенню для дронових атак. Основними напрямками його поставок є Китай, Малайзія, Сінгапур і Туреччина.