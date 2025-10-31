Bloomberg: експорт нафти з Росії впав до мінімуму від початку великої війни через санкції та атаки дронів

Особливо постраждав експорт нафти з Балтійських портів, зокрема через атаки на термінал в Усть-Лузі, який забезпечує понад 60% експорту.

Експорт російських нафтопродуктів морем знизився до найнижчого рівня з початку 2022 року. За даними аналітичної компанії Vortexa Ltd., у перші 26 днів жовтня відвантаження становили в середньому 1,89 млн барелів на добу, повідомляє Bloomberg.

Падіння пов’язане з одночасними чинниками: зупинками на НПЗ, ударами українських дронів по енергетичній інфраструктурі та новими західними санкціями, які ускладнили фінансування й логістику російської нафти.

Особливо постраждав експорт нафти з Балтійських портів, зокрема через атаки на термінал в Усть-Лузі, який забезпечує понад 60% експорту нафти та нафтопродуктів. Також на показники вплинули несприятливі погодні умови.

Нові обмеження США проти «Роснафти» та «Лукойлу» зобов’язують контрагентів припинити всі операції до 21 листопада. Це створює невизначеність для трейдерів, які намагаються перепланувати маршрути та платежі.