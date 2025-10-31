Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Bloomberg: експорт нафти з Росії впав до мінімуму від початку великої війни через санкції та атаки дронів

Особливо постраждав експорт нафти з Балтійських портів, зокрема через атаки на термінал в Усть-Лузі, який забезпечує понад 60% експорту.

Фото: Роснафта

Експорт російських нафтопродуктів морем знизився до найнижчого рівня з початку 2022 року. За даними аналітичної компанії Vortexa Ltd., у перші 26 днів жовтня відвантаження становили в середньому 1,89 млн барелів на добу, повідомляє Bloomberg.

Падіння пов’язане з одночасними чинниками: зупинками на НПЗ, ударами українських дронів по енергетичній інфраструктурі та новими західними санкціями, які ускладнили фінансування й логістику російської нафти.

Особливо постраждав експорт нафти з Балтійських портів, зокрема через атаки на термінал в Усть-Лузі, який забезпечує понад 60% експорту нафти та нафтопродуктів. Також на показники вплинули несприятливі погодні умови.

Нові обмеження США проти «Роснафти» та «Лукойлу» зобов’язують контрагентів припинити всі операції до 21 листопада. Це створює невизначеність для трейдерів, які намагаються перепланувати маршрути та платежі.
