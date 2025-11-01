Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
За добу на Сумщині через російські обстріли постраждали семеро цивільних

Ворог здійснив 82 обстріли по 13 громадах області.

За добу на Сумщині через російські обстріли постраждали семеро цивільних
Фото: unn.ua

На Сумщині за минулу добу зафіксовано 82 обстріли по 31 населеному пункту у 13 громадах області, семеро цивільних постраждали.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Великописарівській громаді медичну допомогу отримали двоє чоловіків 56 років, у Сумській громаді – четверо чоловіків віком 50, 55, 63 і 64 роки, а у Білопільській – 64-річна жінка, яка постраждала внаслідок удару КАБ 8 жовтня.

У Миколаївській громаді пошкоджено обʼєкт цивільної інфраструктури; у Сумській — обʼєкти інфраструктури, 6 приватних будинків і господарча споруда.
