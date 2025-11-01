За добу на Сумщині через російські обстріли постраждали семеро цивільних

На Сумщині за минулу добу зафіксовано 82 обстріли по 31 населеному пункту у 13 громадах області, семеро цивільних постраждали.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Великописарівській громаді медичну допомогу отримали двоє чоловіків 56 років, у Сумській громаді – четверо чоловіків віком 50, 55, 63 і 64 роки, а у Білопільській – 64-річна жінка, яка постраждала внаслідок удару КАБ 8 жовтня.

У Миколаївській громаді пошкоджено обʼєкт цивільної інфраструктури; у Сумській — обʼєкти інфраструктури, 6 приватних будинків і господарча споруда.