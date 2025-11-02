Росіяни атакували Дніпровський район Херсона

Російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона, унаслідок чого поранень зазнав 62-річний місцевий мешканець.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 5:30 армія рф обстріляла Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки 62-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення голови", — ідеться у повідомленні.

Чоловік у важкому стані. Медики надають йому всю необхідну допомогу.