Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоВійна

Через атаки росіян на Сумщині загинув чоловік, постраждали п'ятеро жінок і двоє дітей

Росіяни атакували 17 територіальних громад області. 

Через атаки росіян на Сумщині загинув чоловік, постраждали п'ятеро жінок і двоє дітей
Фото: unn.ua

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині є загиблий та постраждалі серед мирних жителів.

Як розповіли у ОВА, у Тростянецькій громаді через удар БпЛА загинув чоловік 52 років, постраждали жінки 28, 52 і 52 років та двоє дітей віком 2 та 5 років.

У Лебединській громаді внаслідок ракетного удару поранено жінок 55 та 65 років.

Протягом доби, з ранку 2 листопада до ранку 3 листопада 2025 року, російські війська здійснили 87 обстрілів по 35 населених пунктах у 17 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Степанівська
  • Лебединська
  • Миколаївська сільська
  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Білопільська
  • Краснопільська 
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Зноб-Новгородська
  • Середино-Будська
  • Великописарівська
  • Боромлянська
  • Тростянецька
  • Новослобідська
  • Попівська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА: 

  • більше 10 ударів КАБ;
  • більше 10 ударів БпЛА;
  • більше 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • в Есманьській громаді пошкоджено сільськогосподарську техніку;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Боромлянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення;
  • у Лебединській громаді пошкоджено приватні будинки, транспортний засіб;
  • у Тростянецькій громаді зруйновано приватний будинок, пошкоджено автомобіль;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 10 хвилин.

  • У ніч на 3 листопада сили ППО знешкодили 116 цілей ворога: одну аеробалістичну ракету "Кинджал" та 115 безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies