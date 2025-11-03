Через атаки росіян на Сумщині загинув чоловік, постраждали п'ятеро жінок і двоє дітей

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині є загиблий та постраждалі серед мирних жителів.
Як розповіли у ОВА, у Тростянецькій громаді через удар БпЛА загинув чоловік 52 років, постраждали жінки 28, 52 і 52 років та двоє дітей віком 2 та 5 років.
У Лебединській громаді внаслідок ракетного удару поранено жінок 55 та 65 років.
Протягом доби, з ранку 2 листопада до ранку 3 листопада 2025 року, російські війська здійснили 87 обстрілів по 35 населених пунктах у 17 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Степанівська
- Лебединська
- Миколаївська сільська
- Миропільська
- Юнаківська
- Хотінська
- Білопільська
- Краснопільська
- Есманьська
- Шалигинська
- Зноб-Новгородська
- Середино-Будська
- Великописарівська
- Боромлянська
- Тростянецька
- Новослобідська
- Попівська.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА:
- більше 10 ударів КАБ;
- більше 10 ударів БпЛА;
- більше 10 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, ракетний удар по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- в Есманьській громаді пошкоджено сільськогосподарську техніку;
- у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Боромлянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення;
- у Лебединській громаді пошкоджено приватні будинки, транспортний засіб;
- у Тростянецькій громаді зруйновано приватний будинок, пошкоджено автомобіль;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.
За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 10 хвилин.
- У ніч на 3 листопада сили ППО знешкодили 116 цілей ворога: одну аеробалістичну ракету "Кинджал" та 115 безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.