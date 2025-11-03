Через атаки росіян на Сумщині загинув чоловік, постраждали п'ятеро жінок і двоє дітей

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині є загиблий та постраждалі серед мирних жителів.

Як розповіли у ОВА, у Тростянецькій громаді через удар БпЛА загинув чоловік 52 років, постраждали жінки 28, 52 і 52 років та двоє дітей віком 2 та 5 років.

У Лебединській громаді внаслідок ракетного удару поранено жінок 55 та 65 років.

Протягом доби, з ранку 2 листопада до ранку 3 листопада 2025 року, російські війська здійснили 87 обстрілів по 35 населених пунктах у 17 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Степанівська

Лебединська

Миколаївська сільська

Миропільська

Юнаківська

Хотінська

Білопільська

Краснопільська

Есманьська

Шалигинська

Зноб-Новгородська

Середино-Будська

Великописарівська

Боромлянська

Тростянецька

Новослобідська

Попівська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА:

більше 10 ударів КАБ;

більше 10 ударів БпЛА;

більше 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

в Есманьській громаді пошкоджено сільськогосподарську техніку;

у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Боромлянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення;

у Лебединській громаді пошкоджено приватні будинки, транспортний засіб;

у Тростянецькій громаді зруйновано приватний будинок, пошкоджено автомобіль;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 10 хвилин.