Укренерго запровадило на вівторок графіки відключень зранку та увечері

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

У вівторок, 4 листопада, в окремих регіонах України обмежать споживання електроенергії уранці та ввечері.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. Обсяг обмежень від 0,5 до 1,5 черги.

Для промислових споживачів обмежуватимуть потужність теж із 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

В компанії наголошують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись і радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо в ті години, коли вона подається.