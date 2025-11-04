США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: російські спецслужби створюють фейкові ресурси для дискредитації українських розвідників

Зокрема, є вже у соцмережах клони «Спецпідрозділу Тимура» і Російського добровольчого корпусу.

ГУР: російські спецслужби створюють фейкові ресурси для дискредитації українських розвідників
ГУР
Фото: ГУР МО

Російські спецслужби активізували інформаційні операції проти української воєнної розвідки.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Так, ворог створює фейкові Telegram-канали та сторінки, що імітують офіційні ресурси «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України.

Мета цих дій — дискредитація української розвідки, введення в оману потенційних добровольців і зрив процесу залучення нових бійців до руху опору, який поширюється територією самої росії, зауважили в ГУР.

Розвідка також повідомила, що нещодавно росіяни створили фейковий Telegram-канал «Спецпідрозділу Тимура», перше повідомлення на якому з’явилося 31 жовтня. Аналогічно фальшиву сторінку Російського добровольчого корпусу зареєстрували ще у березні 2024 року — зараз вона має понад 130 тисяч підписників.

Українська розвідка наголосила, що офіційна комунікація спецпідрозділу ведеться лише через ресурси ГУР МО України.

У відомстві зазначили, що поширення фейків є спробою ФСБ протидіяти зростанню антикремлівського спротиву, приховуючи власні провали за «інформаційними операціями».
﻿
