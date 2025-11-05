Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Війна

Міненерго: Росія завдала авіаударів по вугільних підприємствах на Донеччині

Підприємства наразі не функціонують.

Міненерго: Росія завдала авіаударів по вугільних підприємствах на Донеччині
Фото: ukrinform.ua

Російські окупанти завдали п’ять ударів керованими авіабомбами по об’єктах вугільної галузі на Донеччині. Унаслідок атаки пошкоджені котельня, адміністративні та складські приміщення підприємств.

Про це повідомляє Міненерго.

"Внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами на Донеччині зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі. Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують", — ідеться у повідомленні.

"Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури", — заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.
﻿
