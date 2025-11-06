Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
​"Українські розподільні мережі" роз'яснили різницю між п'ятьма видами графіків обмежень електроенергії

"Графіки – це превентивні заходи з обмеження споживання після ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури".

​"Українські розподільні мережі" роз'яснили різницю між п'ятьма видами графіків обмежень електроенергії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Після масштабних обстрілів ворогом енергетичних об’єктів по всій країні, для збереження сталої роботи об’єднаної енергосистеми України НЕК "Укренерго" може застосовувати вимушено п’ять видів графіків відключень.

Про це повідомляє "Інетрфакс-Україна" з посиланням на інфографіку АТ "Українські розподільні мережі". 

"Графіки – це превентивні заходи з обмеження споживання після ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури. Графіки вводяться заради збереження цілісності ОЕС", - зазначили в "УРМ".

Зокрема, ГПВ (графік погодинних відключень електричної енергії) запроваджується за вказівкою диспетчера "Укренерго" у разі потреби збалансувати систему, зменшити навантаження на неї. Дія вказаних графіків поширюється на промисловість, бізнес, побутових споживачів та не поширюється на об’єкти критичної інфраструктури і споживачів, що купують імпортовану е/е. Інформування споживачів про застосування ГПВ відбувається заздалегідь.

ГОП (графік обмеження споживання електричної потужності) також запроваджується за вказівкою диспетчера "Укренерго" у разі потреби зменшити навантаження на енергосистему. Дія цих графіків поширюється виключно на промисловість і бізнес і не застосовується до всіх інших споживачів. Споживачі отримують сповіщення щодо застосування ГОП теж заздалегідь.

ГАВ (графік аварійних відключень е/е) запроваджується у разі ризику порушень цілісності енергосистеми чи настання масштабного неконтрольованого знеструмлення. Поширюється на промисловість, бізнес та побутових споживачів. Час на запровадження обмеження – 15 хвилин.

ГОЕ (графік обмеження споживання е/е) запроваджується у разі потреби зменшити навантаження на енергосистему і поширюється виключно на промисловість і бізнес. Споживачі отримують відповідні сповіщення заздалегідь.

СГАВ (спеціальний графік аварійних відключень е/е) запроваджується у разі критичної ситуації в енергосистемі і поширюється на всіх споживачів без виключення. Час на запровадження обмеження – 3 хвилини.
