Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція Києва затримала підозрюваного в зґвалтуванні дівчини, яку він запропонував підвезти

Затриманим є раніше судимий за аналогічний злочин.

Поліція Києва затримала підозрюваного в зґвалтуванні дівчини, яку він запропонував підвезти
Поліція затримала підозрюваного в зґвалтуванні киянки
Фото: поліція Києва в Facebook

Поліція Києва розшукала і затримала за підозрою в зґвалтуванні чоловіка, що запропонував незнайомій дівчині підвезти її додому, а потім, за даними слідства, у машині вчинив проти неї насильство. 

Про злочин повідомила родичка 18-річної потерпілої киянки. Правоохоронці розповіли, що після відпочинку в закладі дівчина намагалася замовити таксі, аби дістатися додому, і тоді до неї підійшов незнайомець.

"Враховуючи пізній час, потерпіла довірилась незнайомцю та сіла в автівку. По дорозі чоловік зупинив автомобіль у малолюдному місці на території Голосіївського району, та, скориставшись безпорадним станом дівчини, вчинив сексуальне насильство щодо неї. Після цього зловмисник підвіз потерпілу до району її проживання та пригрозив їй фізичною розправою у разі звернення до поліції", – йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 152 КК України. 

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі підозрюваний перевіряється на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.
