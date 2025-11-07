Поліція Києва затримала підозрюваного в зґвалтуванні дівчини, яку він запропонував підвезти

Затриманим є раніше судимий за аналогічний злочин.

Поліція Києва розшукала і затримала за підозрою в зґвалтуванні чоловіка, що запропонував незнайомій дівчині підвезти її додому, а потім, за даними слідства, у машині вчинив проти неї насильство.

Про злочин повідомила родичка 18-річної потерпілої киянки. Правоохоронці розповіли, що після відпочинку в закладі дівчина намагалася замовити таксі, аби дістатися додому, і тоді до неї підійшов незнайомець.

"Враховуючи пізній час, потерпіла довірилась незнайомцю та сіла в автівку. По дорозі чоловік зупинив автомобіль у малолюдному місці на території Голосіївського району, та, скориставшись безпорадним станом дівчини, вчинив сексуальне насильство щодо неї. Після цього зловмисник підвіз потерпілу до району її проживання та пригрозив їй фізичною розправою у разі звернення до поліції", – йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 152 КК України.

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі підозрюваний перевіряється на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.