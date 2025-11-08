Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вкотре атакувала газову інфраструктуру України, — Нафтогаз

Поранень зазнав працівник Нафтогазу.

обстріли РФ газової інфраструктури України
Фото: Нафтогаз України

Уночі 8 листопада Росія знову атакувала українську газову інфраструктуру. Це вже дев’ятий масований обстріл з початку жовтня.

Про це інформує компанія Нафтогаз України.

"Ворог цілеспрямовано б’є по підприємствах, які забезпечують українців газом і теплом. Маємо влучання та пошкодження виробничого обладнання", — наголошують у компанії. 

Відомо, що унаслідок атаки поранень зазнав один з працівників компанії. Зараз він знаходиться під наглядом лікарів.

На місці працюють рятувальники. "Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть відновлення пошкоджених об’єктів".

 "Черговий акт тероризму. Дякуємо силам ППО: кожна збита ціль — це передусім врятовані життя", — зазначив очільник Групи Нафтогаз Сергій Корецький.
