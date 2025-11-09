Росіяни завдали понад 650 ударів по Запорізькій області: є поранена

Надійшли 15 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.

Армія РФ здійснила чотири авіаційні удари по Софіївці, Оріхову, Залізничному, Солодкому.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

