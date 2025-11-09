Росіяни завдали понад 650 ударів по Запорізькій області: є поранена

Минулої доби російські війська завдали 651 удар по 17 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Армія РФ здійснила чотири авіаційні удари по Софіївці, Оріхову, Залізничному, Солодкому.
400 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Рівнопілля, Цвіткове, Привільне.
П'ять обстрілів із РСЗВ накрили Щербаки, Малу Токмачку, Рівнопілля.
242 артилерійські удари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Рівнопілля.
Внаслідок ворожої атаки на Пологівський район поранена жінка.
Надійшли 15 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.
- Учора у Запорізькій області через російські обстріли загинули троє цивільних, ще шестеро людей зазнали поранень.