У Запорізькій області через удари РФ загинули троє цивільних, шестеро зазнали поранень

За минулу добу окупанти завдали 826 ударів по населених пунктах.

У Запорізькій області російські окупанти забрали життя трьох цивільних, ще шестеро людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Упродовж минулої доби окупанти завдали 826 ударів по населених пунктах регіону: застосували 560 безпілотників (переважно FPV), здійснили 6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, 245 – з артилерії та 15 разів вгатили з авіації", — ідеться у повідомленні.

У Пологівському та Василівському районах унаслідок ударів ворожих FPV-дронів загинули троє чоловіків віком 46 і 69 років. Ще троє чоловіків 28, 46 і 48 років та 67-річна жінка поранені.

В Оріхові внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримало подружжя: 54-річна жінка та 57-річний чоловік.