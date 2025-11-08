Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запорізькій області через удари РФ загинули троє цивільних, шестеро зазнали поранень

За минулу добу окупанти завдали 826 ударів по населених пунктах.

У Запорізькій області через удари РФ загинули троє цивільних, шестеро зазнали поранень
наслідки обстрілів РФ у Запорізькій області
Фото: Національна поліція України

У Запорізькій області російські окупанти забрали життя трьох цивільних, ще шестеро людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Упродовж минулої доби окупанти завдали 826 ударів по населених пунктах регіону: застосували 560 безпілотників (переважно FPV), здійснили 6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, 245 – з артилерії та 15 разів вгатили з авіації", — ідеться у повідомленні.

У Пологівському та Василівському районах унаслідок ударів ворожих FPV-дронів загинули троє чоловіків віком 46 і 69 років. Ще троє чоловіків 28, 46 і 48 років та 67-річна жінка поранені.

В Оріхові внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримало подружжя: 54-річна жінка та 57-річний чоловік.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies