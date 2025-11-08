У Запорізькій області через удари РФ загинули троє цивільних, шестеро зазнали поранень

У Запорізькій області російські окупанти забрали життя трьох цивільних, ще шестеро людей зазнали поранень.
Про це повідомляє Національна поліція України.
"Упродовж минулої доби окупанти завдали 826 ударів по населених пунктах регіону: застосували 560 безпілотників (переважно FPV), здійснили 6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, 245 – з артилерії та 15 разів вгатили з авіації", — ідеться у повідомленні.
У Пологівському та Василівському районах унаслідок ударів ворожих FPV-дронів загинули троє чоловіків віком 46 і 69 років. Ще троє чоловіків 28, 46 і 48 років та 67-річна жінка поранені.
В Оріхові внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримало подружжя: 54-річна жінка та 57-річний чоловік.
- Уночі РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Полтавської області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждав цивільний, в області ввели аварійні відключення.