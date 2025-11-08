Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Полтавщини

Уночі РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Полтавської області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждав цивільний, в області ввели аварійні відключення.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
"Сьогодні вночі ворог завдав масованого удару по Полтавщині. Цілив у обʼєкти енергетичної інфраструктури. Одна людина травмована, їй надається необхідна допомога. Через атаку в області введено спеціальні графіки аварійного відключення світла", — ідеться у повідомленні.
У Кременчуцькій громаді відсутнє електро- та водопостачання і частково опалення. Найближчим часом буде організовано підвоз води для населення.
У місті не працює електротранспорт, через це на маршрути виведені додаткові одиниці автобусів.
"Розгортаються Пункти незламності. Організовано оперативний координаційний штаб. Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електро і водо та теплопостачання. Працює гаряча лінія Кременчуцької міськради: 1563. Обласний контакт-центр: 0800-502-230 (цілодобово)", — додає Когут.
- Росія завдала удару ракетами і безпілотниками по Дніпропетровській області. У місті Дніпро ворог пожежа виникла у багатоповерхівці, є загибла і поранені.