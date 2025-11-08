Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Полтавщини

В області ввели графіки аварійних відключень світла. 

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Полтавщини
Фото: ДСНС Полтавщини

Уночі РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Полтавської області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждав цивільний, в області ввели аварійні відключення.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Сьогодні вночі ворог завдав масованого  удару по Полтавщині. Цілив у обʼєкти енергетичної інфраструктури. Одна людина травмована, їй надається необхідна допомога. Через атаку в області введено спеціальні графіки аварійного відключення світла", — ідеться у повідомленні. 

У Кременчуцькій громаді відсутнє електро- та водопостачання і частково опалення. Найближчим часом буде організовано підвоз води для населення. 

У місті не працює електротранспорт, через це на маршрути виведені додаткові одиниці автобусів. 

"Розгортаються Пункти незламності. Організовано оперативний координаційний штаб. Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електро і водо та теплопостачання. Працює гаряча лінія Кременчуцької міськради: 1563. Обласний контакт-центр: 0800-502-230 (цілодобово)", — додає Когут.
