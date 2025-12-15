Святослав Вакарчук та композиторка Марія Яремак виступили на вокзалі St Pancras у Лондоні

13 грудня на вокзалі St Pancras International у Лондоні відбувся благодійний концерт Ukrainian Carols of Hope, що пройшов у межах серії St Pancras International Carolling for Causes. У заході взяли участь український музикант Святослав Вакарчук, композиторка й піаністка Марія Яремак та хор «Ліхтар» під керівництвом Максима Левицького.

Під час концерту збирали кошти на підтримку відділення інтенсивної терапії дитячої лікарні «Охматдит» у Харкові. Подію організувала Campaign for Ukraine у партнерстві зі St Pancras International за підтримки Посольства України у Великій Британії.

Фото: András Stefuca Святослав Вакарчук

«Учорашній концерт зібрав понад тисячу людей і став найбільшим за кількістю глядачів в історії виступів на St Pancras International. Для нас це особливий момент — Святослав Вакарчук разом з Марією Яремак вперше представили Україну на цій легендарній лондонській локації. Це був не просто різдвяний концерт, а сильний жест культурної присутності України у самому серці Лондона та знак солідарності з українськими дітьми, які сьогодні потребують підтримки», – ділиться Олена Іващенко, засновниця та директорка Campaign for Ukraine.

St Pancras International — один із ключових транспортних вузлів британської столиці, який раніше приймав виступи світових зірок, серед яких Аліша Кіз, Джон Ледженд, Том Оделл, Джефф Голдблум і Нора Джонс.

Фото: András Stefuca

Першу частину програми представила Марія Яремак у супроводі струнного квартету та етнічних духових інструментів (Назар Лех). У власних аранжуваннях прозвучали українські народні мелодії — «Щедрик», «Подоляночка», «Вийди, вийди, Іванку», «Котику сіренький», а також авторські твори. Між композиціями музикантка розповідала про проєкт «Українське фентезі» та видання «Музичні історії України».

Фото: András Stefuca Марія Ярмак

“Ця подія показала: як це – коли ми об'єднуємося всі разом. Все відбувалося в останній момент. Репетиції проводили і в ресторані, і в українській церкві у Лондоні. Для нас було дуже трепетно бачити, як люди допомагають нам звідусіль і як кожен докладає зусиль, аби це стало реальністю. Хористи, музиканти – всі працювали на власній ініціативі. Ще на саундчеку за годину до події вже не можливо було пройти до сцени”, – розповідає Марія Яремак.

До концерту долучився хор «Ліхтар» із різдвяною програмою, а кульмінацією став вихід Святослава Вакарчука — спершу з сольним виконанням, а згодом у супроводі хору та струнного квартету. Фінал події об’єднав українські колядки, міжнародну різдвяну класику та пісні гурту «Океан Ельзи».

Торік концерт Ukrainian Carols of Hope відбувся за участі Стівена Фрая, Крістін Мілворд та Марії Яремак, отримавши висвітлення BBC. Концерт об’єднав британську й українську аудиторії навколо музики та підтримки України в умовах повномасштабної війни.