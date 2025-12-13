Росіяни атакували Україну ракетами
Степана Гігу поховають у Львові на Личаківському кладовищі

Прощання із артистом пройде у неділю, а поховають його у понеділок. 

Степан Гіга
Фото: Сторінка Степана Гіги у ФБ

Співака Степана Гігу, який помер вчора, 12 грудня, поховають у понеділок, 15 грудня, на Личаківському кладовищі міста Львова. 

Про це повідомив львівський міський голова Андрій Садовий. 

За словами Садового, так заповів сам Степан Гіга.

"Виконуємо його останню волю і повідомляємо про чин прощання з народним артистом України", – написав Садовий. 

У неділю, 14 грудня розпочнеться прощання із артистом о 16:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). О 19:00 відбудеться чин парастасу.

Прощання триватиме до 23:00.

У понеділок, 15 грудня, о 14:00 відбудеться чин похорону у Гарнізонному храмі.

Орієнтовно о 15:00 – загальноміське прощання на площі Ринок.

Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища. Місто займається організацією прощання та поховання.

  • Степан Гіга помер у віці 66-ти років внаслідок хвороби.
  • Він народився у селі Білки Закарпатської області у 1959 році. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році, за три роки він став заслуженим артистом України, а у 2002 році - народним.
  • Найвідоміші пісні Степана Гіги - “Вулиця Наталі”, “Цей сон”, “Яворина” та “Золото Карпат”.
  • 19 листопада стало відомо, що Степан Гіга перебуває у лікарні після “термінового оперативного втручання”, його стан був важкий, але стабільний.
