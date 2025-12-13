Степана Гігу поховають у Львові на Личаківському кладовищі

Прощання із артистом пройде у неділю, а поховають його у понеділок.

Фото: Сторінка Степана Гіги у ФБ

Співака Степана Гігу, який помер вчора, 12 грудня, поховають у понеділок, 15 грудня, на Личаківському кладовищі міста Львова.

Про це повідомив львівський міський голова Андрій Садовий.

За словами Садового, так заповів сам Степан Гіга.

"Виконуємо його останню волю і повідомляємо про чин прощання з народним артистом України", – написав Садовий.

У неділю, 14 грудня розпочнеться прощання із артистом о 16:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). О 19:00 відбудеться чин парастасу.

Прощання триватиме до 23:00.

У понеділок, 15 грудня, о 14:00 відбудеться чин похорону у Гарнізонному храмі.

Орієнтовно о 15:00 – загальноміське прощання на площі Ринок.

Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища. Місто займається організацією прощання та поховання.