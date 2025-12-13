Степана Гігу поховають у Львові на Личаківському кладовищі

Співака Степана Гігу, який помер вчора, 12 грудня, поховають у понеділок, 15 грудня, на Личаківському кладовищі міста Львова.
Про це повідомив львівський міський голова Андрій Садовий.
За словами Садового, так заповів сам Степан Гіга.
"Виконуємо його останню волю і повідомляємо про чин прощання з народним артистом України", – написав Садовий.
У неділю, 14 грудня розпочнеться прощання із артистом о 16:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). О 19:00 відбудеться чин парастасу.
Прощання триватиме до 23:00.
У понеділок, 15 грудня, о 14:00 відбудеться чин похорону у Гарнізонному храмі.
Орієнтовно о 15:00 – загальноміське прощання на площі Ринок.
Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища. Місто займається організацією прощання та поховання.
- Степан Гіга помер у віці 66-ти років внаслідок хвороби.
- Він народився у селі Білки Закарпатської області у 1959 році. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році, за три роки він став заслуженим артистом України, а у 2002 році - народним.
- Найвідоміші пісні Степана Гіги - “Вулиця Наталі”, “Цей сон”, “Яворина” та “Золото Карпат”.
- 19 листопада стало відомо, що Степан Гіга перебуває у лікарні після “термінового оперативного втручання”, його стан був важкий, але стабільний.