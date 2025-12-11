У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Ісландія стала 5-ою країною, яка бойкотуватиме Євробачення-2026

Мовник поскаржився, що з конкурсом більше "не пов'язані мир та радість".

Ісландія стала 5-ою країною, яка бойкотуватиме Євробачення-2026
Фото: EBU

Ісландія приєдналася до Іспанії, Словенії, Ірландії та Нідерландів у бойкоті пісенного конкурсу Євробачення-2026, який відбудеться у Відні.

Як пише BBC, національний мовник країни RUV висловив незгоду з рішенням організаторів допустити Ізраїль до участі, заявивши, що "мир та радість більше не пов'язані з цією подією".

Ісландія ухвалила рішення за лічені години до того, як сплив термін подачі заявок на конкурс. Це була остання держава, яка після допуску Ізраїлю не оголосила остаточно про свої плани. Трохи раніше Польща підтвердила, що не буде відмовлятися від свого представництва.

Європейська мовна спілка заявила, що з повагою ставиться до рішення деяких країн не брати участь у "Євробаченні" і чекає на їхнє повернення в наступні роки.
