Мовник поскаржився, що з конкурсом більше "не пов'язані мир та радість".

Ісландія приєдналася до Іспанії, Словенії, Ірландії та Нідерландів у бойкоті пісенного конкурсу Євробачення-2026, який відбудеться у Відні.

Як пише BBC, національний мовник країни RUV висловив незгоду з рішенням організаторів допустити Ізраїль до участі, заявивши, що "мир та радість більше не пов'язані з цією подією".

Ісландія ухвалила рішення за лічені години до того, як сплив термін подачі заявок на конкурс. Це була остання держава, яка після допуску Ізраїлю не оголосила остаточно про свої плани. Трохи раніше Польща підтвердила, що не буде відмовлятися від свого представництва.

Європейська мовна спілка заявила, що з повагою ставиться до рішення деяких країн не брати участь у "Євробаченні" і чекає на їхнє повернення в наступні роки.