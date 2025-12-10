ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Журнал "Time" назвав Леонардо Ді Капріо артистом року

У 51 рік актор здатен забезпечити успіх будь-якого фільму лише фактом участі у ньому.

Журнал "Time" назвав Леонардо Ді Капріо артистом року
Леонардо Ді Капріо на обкладинці Time
Фото: Time

Перед оголошенням людини року за власною версією авторитетний журнал Time визначився із найкращим діячем індустрії розваг - артистом року-2025 став актор Леонардо Ді Капріо.

Як зазначає Time, 51-річна зірка Голлівуду володіє унікальною якістю робити успішним будь-який фільм вже самим фактом своєї участі в ньому. 

Цьогоріч Ді Капріо вчергове вразив критиків своєю грою у стрічці "Одна битва за іншою" Пола Андерсона, яка отримала найбільшу кількість номінацій на "Золотий глобус". Сам Лео претендує на статуетку за найкращу чоловічу роль.

Ді Кіпріо не надто активно взаємодіє з пресою, що лише збільшує публічний інтерес до його персони. Він володіє навичкою "робити нібито погані вибори, які згодом виявляються найбільш правильними", інвестуючи самого себе у кожну стрічку. Журналісти Time додають, що актор "має обличчя, на яке ми не втомилися дивитися навіть через 30 років його активної кар'єри". 
