У Франції до Глобальної коаліції українських студій приєдналися ще 12 навчальних закладів

12 французьких навчальних закладів тепер матимуть в себе українські студії.

У Франції до Глобальної коаліції українських студій приєдналися ще 12 навчальних закладів
Фото: прес-служба Офісу Президента України

Днями одразу дванадцять французьких університетів увійшли до Глобальної коаліції українських студій — державної ініціативи, спрямованої на розвиток українських студій у провідних світових вишах. Урочиста церемонія підписання меморандумів відбулася у Сорбонні за участі міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Першої леді України Олени Зеленської та генерального директора Українського інституту Володимира Шейка.

Фото: прес-служба Офісу Президента України

До переліку нових учасників долучилися Sorbonne Université, University of Lorraine, Université Rennes 2, INALCO, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Nantes Université, HEIP, CEDS, Université Paris-Panthéon-Assas, Université de Rennes, Sciences Po Rennes та Sciences Po Paris.

Фото: прес-служба Офісу Президента України

Заснована у 2024 році, Глобальна коаліція українських студій створює платформу для об’єднання українських та іноземних університетів. Вона допомагає знайти релевантних викладачів, кафедри чи навчальні заклади, а також сприяє запуску спільних міжінституційних освітніх і наукових проєктів. Члени коаліції також мають доступ до онлайн-лекцій провідних українських дослідників, що розширює міжнародний академічний діалог.

Наразі коаліція об’єднує вже 44 учасники з 15 країн світу.

Ініціатива реалізується за підтримки Першої леді Олени Зеленської та є спільним проєктом Українського інституту, Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Представництва Президента України в АР Крим/Офісу Кримська платформа, Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України.

