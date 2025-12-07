У Франції до Глобальної коаліції українських студій приєдналися ще 12 навчальних закладів

Днями одразу дванадцять французьких університетів увійшли до Глобальної коаліції українських студій — державної ініціативи, спрямованої на розвиток українських студій у провідних світових вишах. Урочиста церемонія підписання меморандумів відбулася у Сорбонні за участі міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Першої леді України Олени Зеленської та генерального директора Українського інституту Володимира Шейка.
До переліку нових учасників долучилися Sorbonne Université, University of Lorraine, Université Rennes 2, INALCO, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Nantes Université, HEIP, CEDS, Université Paris-Panthéon-Assas, Université de Rennes, Sciences Po Rennes та Sciences Po Paris.
Заснована у 2024 році, Глобальна коаліція українських студій створює платформу для об’єднання українських та іноземних університетів. Вона допомагає знайти релевантних викладачів, кафедри чи навчальні заклади, а також сприяє запуску спільних міжінституційних освітніх і наукових проєктів. Члени коаліції також мають доступ до онлайн-лекцій провідних українських дослідників, що розширює міжнародний академічний діалог.
Наразі коаліція об’єднує вже 44 учасники з 15 країн світу.
Ініціатива реалізується за підтримки Першої леді Олени Зеленської та є спільним проєктом Українського інституту, Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Представництва Президента України в АР Крим/Офісу Кримська платформа, Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України.