ГоловнаКультура

Скарби на вокзалі та численні нагороди: що дивитись на оновленій виставці Ukraine WOW

Осінню експозицію вже відвідали 160 тисяч людей.

Скарби на вокзалі та численні нагороди: що дивитись на оновленій виставці Ukraine WOW
виставка Ukraine WOW
Фото: Інна Варениця

Оригінали скіфського золота, яке Україна повернула після незаконного вивезення в Росію, можна подивитись на виставці на Центральному вокзалі Києва.

В оновленій експозиції – капелюх із плюща Руслана Багінського, морський дрон Магура, ще один Оскар, кубки NAVI та кубок Еліни Світоліної, передає кореспондент LB.ua

виставка Ukraine WOW
Фото: Інна Варениця
виставка Ukraine WOW

Сережки, гривни, браслети, вінки, підвіси, медальйони й каблучки 1 ст. н. е. – це кримське золото зі Скарбниці Національного музею історії України. Це частина колекції, за яку наша країна майже десять років судилася з росіянами в нідерландському суді. Поряд із ними – копія золотої пекторалі (оригінал евакуювали за кордон  на початку вторгнення РФ в Україну). 

виставка Ukraine WOW
Фото: Інна Варениця
виставка Ukraine WOW

виставка Ukraine WOW
Фото: Інна Варениця
виставка Ukraine WOW

Режисер фільму «Ти – космос» Павло Остріков та актор Володимир Кравчук (останній наразі на військовій службі. На питання LB.ua, чи гратиме ще у кіно каже: «Єдина опція – тільки відпустка»).

Інтерактивна виставка Ukraine WOW відкрилась два місяці тому, осінню експозицію відвідали 160 тисяч людей, з них 25 тисяч – безкоштовно. Виручені гроші (50 гривень з квитка, загалом – 7 мільйонів гривень) організатори розподілили між десятьма музеями (по мільйону отримали Національний художній музей, Національний музей історії України, науково-природничий та Чернігівстький обласний історичний музей, ще 6 установ отримали по 500 тисяч гривень на підтримку систем опалення тощо). 

Зимова експозиція працюватиме з 5 грудня до 11 січня включно з вівторка по неділю. 1 січня – вихідні). Придбати квитки на Ukraine WOW можна тут.

Для переселенців та членів родин військових вхід безкоштовний з вівторка по четвер за попередньою реєстрацією.
﻿
