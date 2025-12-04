Prada завершила придбання модного дому Versace

Компанія Prada повідомила, що завершила придбання модного дому Versace.
Prada придбали Versace у американської Capri Holdings. Сума угоди оцінюється в 1,38 млрд. доларів.
У 2018 році Capri Holdings заплатили за Versace 2 млрд доларів.
