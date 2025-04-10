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Prada купує Versace за 1,38 мільярда доларів

Очікується, що угода буде закрита у другій половині 2025 року.

Prada купує Versace за 1,38 мільярда доларів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міланська компанія Prada погодилася купити Versace приблизно за 1,38 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Ця покупка, найбільша за 112-річну історію Prada, повертає Versace до італійської власності та може поставити компанію в кращу позицію для конкуренції з більшими конкурентами у сфері розкоші, такими як LVMH та Kering SA”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Prada місяці вела переговори про купівлю модного дому, заснованого Джанні Версаче в 1970-х роках.

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Остаточна вартість угоди може бути скоригована під час або після закриття угоди на основі оцінок оборотного капіталу та чистого боргу Versace. Очікується, що угода буде закрита у другій половині 2025 року.

“Придбання Versace знаменує собою ще один крок в еволюційному шляху нашої групи, додаючи новий вимір, відмінний та взаємодоповнюючий”, – заявив головний виконавчий директор Prada Андреа Герра.

Попередній власник Versace, компанія Capri Holdings Ltd., заплатила за бренд 1,8 мільярда євро у 2018 році.

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