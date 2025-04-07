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Суд ухвалив рішення на користь власників будинків у земельному спорі щодо місця останньої картини Ван Гога

У 2020 році місце останньої картини Ван Гога було ідентифіковане у французькому муніципалітеті Овер-сюр-Уаз.

Суд ухвалив рішення на користь власників будинків у земельному спорі щодо місця останньої картини Ван Гога

Суд ухвалив рішення на користь власників будинків у земельному спорі щодо місця останньої картини Ван Гога у французькому муніципалітеті Овер-сюр-Уаз, пише Euronews.

Пара боролася із зусиллями місцевої ради захопити нижній край їхнього саду, який, як вважають, є місцем останньої картини Ван Гога. Наразі суди ухвалили рішення на їхню користь.

“В останні години свого життя 37-річний Вінсент Ван Гог поставив свій мольберт біля заплутаного схилу коренів і почав малювати з шаленою інтенсивністю. Результат ‒ “Коріння дерев” (1890) ‒ був хаотичний спалах кольорів і форм, які багато сприйняли як візуальний крик душі, що страждає”, ‒ йдеться у матеріалі.

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Вважається, що це була його остання робота перед тим як він понад 130 років тому застрелився на сусідньому пшеничному полі пізніше того ж дня.

Оскільки у 2020 році місце останньої картини Ван Гога було ідентифіковане в саду на вулиці Добіньї, 48, власники будинків Жан-Франсуа та Хелен Серлінгер перетворили свою землю на місце для любителів мистецтва, пропонуючи екскурсії (наразі 8 євро за відвідування) і приваблюючи відвідувачів з усього світу.

Однак голова села Ізабель Мезьєр розпочала юридичну спробу конфіскувати землю, стверджуючи, що вона має належати державі, а не приватним особам, і стверджуючи, що це частина громадської дороги. Серлінгери наполягали на іншому. Вони купили землю в 2013 році, задовго до того, як було відкрито її значення.

У 2023 році суд нижчої інстанції виніс рішення на користь пари, а тепер апеляційний суд Версаля підтвердив це рішення, поклавши очевидний кінець тривалій ворожнечі.

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