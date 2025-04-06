Прем'єр Франції звинуватив Трампа у втручанні у вибори

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру розкритикував заяву президента США Дональда Трампа, який підтримав лідерку французьких ультраправих Марін Ле Пен, передає «Європейська правда» з посиланням на Le Parisien.

«Втручання стало законом світу», — зазначив прем’єр, коментуючи позицію Трампа попри рішення французького засуду щодо Ле Пен.

Байру підкреслив, що подібні дії є неприпустимими та засудив «міжнародну, непристойну, неліберальну групу, яка вирішила, що права людини, верховенство права…повинні залишитися в минулому».

Прем'єр уточнив, що його критика також адресована прем’єру Угорщини Віктору Орбану та президенту РФ Володимирові Путіну.