Прем'єр Франції звинуватив Трампа у втручанні у вибори

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру розкритикував заяву президента США Дональда Трампа, який підтримав лідерку французьких ультраправих Марін Ле Пен, передає «Європейська правда» з посиланням на Le Parisien.
«Втручання стало законом світу», — зазначив прем’єр, коментуючи позицію Трампа попри рішення французького засуду щодо Ле Пен.
Байру підкреслив, що подібні дії є неприпустимими та засудив «міжнародну, непристойну, неліберальну групу, яка вирішила, що права людини, верховенство права…повинні залишитися в минулому».
Прем'єр уточнив, що його критика також адресована прем’єру Угорщини Віктору Орбану та президенту РФ Володимирові Путіну.
- Наприкінці березня очільницю «Національного обʼєднання» Марін Ле Пен і вісьмох євродепутатів визнали винними у розтраті державних грошей.
- Ле Пен засудили до чотирьох років ув'язнення, два з яких умовно і два з електронним браслетом. Її також оштрафували на 100 000 євро та заборонили обіймати державні посади на п’ять років. Через апеляцію на її засудження вирок відклали до повторного розгляду, але заборона на державну посаду залишається в силі.
- Колегія суддів, яка визнала лідерку французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен винною у фінансових махінаціях, почала отримувати погрози.
- Правоохоронні органи Франції заявили, що прискорять процес, який може зайняти десятиліття, щоб забезпечити розгляд справи апеляційним судом і винесення вердикту до літа 2026 року.
- 6 квітня у Франції очікують на проведення масових акцій, які організовуватимуть ультраправі, центристські та ліві партії.