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Марін Ле Пен і вісьмох євродепутатів визнали винними у розтраті грошей

За рішенням суду, загальний збиток склав €2,9 мільйона.

Марін Ле Пен і вісьмох євродепутатів визнали винними у розтраті грошей
Марін Ле Пен виступає під час засідання Національної асамблеї в Парижі, 12 березня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Очільницю ультраправої французької партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен і вісьмох євродепутатів визнали винними у розтраті державних грошей.

Про це пишуть ВFMTV та Le Figaro.

За оцінкою суду, загальний збиток склав €2,9 мільйона, а голова суду уточнив, що сума розтрати самої Марін Лє Пен становить 474 тисяч євро. Тепер її можуть позбавити права балотуватися, але наразі невідомо, чи набуде цей вирок чинності негайно. Як пише BFMTV, вона не зможе брати участь у виборах президента Франції 2027.

Дванадцять помічників, яких судили разом із євродепутатами, також визнали винними в отриманні грошей. 

Слідство зʼясувало, що партія "Національне обʼєднання" щороку витрачала гроші від Європарламенту на зарплати людям, які займалися внутрішньопартійними операціями. 

Європарламент виділяв ці гроші на покриття витрат депутатів, зокрема й на зарплати помічникам, а не на діяльність партії.

  • Раніше прокуратура вимагала для Ле Пен п'ятирічної заборони обіймати державні посади, і це могло перешкодити їй балотуватися на президентських виборах 2027 року. 
  • Політикиня та інші обвинувачені стверджували, що вони використовували гроші законним шляхом, а обвинувачення ґрунтуються на “надто вузькому визначенні того, чим займається помічник у парламенті”.
  • Багато хто вважає Ле Пен, яка програла Еммануелю Макрону у другому турі президентських виборів у Франції в 2017 і 2022 рр, поточним фаворитом перегонів у 2027.
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