22-га поправка до Конституції США говорить, що жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше двох разів.

Дональд Трамп заявив, що “не жартує” про третій термін на посаді президента США, додавши, що існують “методи”, за допомогою яких він може обійти конституційну заборону на обрання президентом тричі, пише Financial Times.

У телефонному інтерв’ю NBC News у неділю Трамп сказав, що “ще надто рано про це думати”, але підтвердив, що він розглядає таку можливість.

“Багато людей хочуть, щоб я це зробив”, ‒ сказав 78-річний Трамп.

22-га поправка до Конституції США говорить, що жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше двох разів.

Але Трамп відповів: “Є методи, за допомогою яких ви можете це зробити”.

Для того, щоб Трамп балотувався на третій термін, потрібні дві третини голосів у Конгресі або конституційний з’їзд, скликаний двома третинами штатів.

Енді Оглз, член Палати представників від Республіканської партії від Теннессі, запропонував змінити 22-гу поправку, щоб дозволити Трампу знову балотуватися, але він немає достатньої політичної підтримки серед Конгресу чи штатів для такого кроку.

“Трамп неодноразово публічно жартував про можливість балотуватися на третій термін. Підтримуючи цю надуману ідею, Трамп, який брехливо заперечував, що програв вибори 2020 року, не лише тролить демократів, а й намагається захистити себе від того, щоб його назвали кульгавою качкою під час його другого терміну”, ‒ зазначає FT.

Відповідаючи на запитання, чи може віцепрезидент Джей Ді Венс виграти Білий дім у 2028 році, а потім передати цю роль Трампу, президент сказав, що “це одна” можливість, але додав, що є “інші”.

Стів Беннон, головний стратег Білого дому Трампа під час його першого терміну, заявив, що президент США “знову балотуватиметься і переможе у 2028 році”.