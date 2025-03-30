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Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту

“Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду щодо припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що це була провина Росії ‒ що може бути не так, але якщо я вважатиму, що це була провина Росії, я збираюся запровадити додаткові мита на нафту, на всю нафту, що надходить з Росії”.

Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив інтерв'ю NBC News, що був “дуже розгніваний” і “розлючений”, коли президент Росії Володимир Путін розкритикував довіру до керівництва президента України Володимира Зеленського.

“Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду щодо припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що це була провина Росії ‒ що може бути не так, але якщо я вважатиму, що це була провина Росії, я збираюся запровадити додаткові мита на нафту, на всю нафту, що надходить з Росії”, ‒ сказав Трамп.

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“Це означає, що якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не можете вести бізнес у Сполучених Штатах. Буде 25% тариф на всю нафту, тариф від 25 до 50 пунктів на всю нафту”, ‒ додав він.

  • Радник Президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин на своїй сторінці у мережі X прокоментував заяву кремлівського диктатора Путіна, що в нашій країні нібито треба запровадити "тимчасову адміністрацію від ООН для проведення виборів".
  • За словами посадовця, "якщо Путін знову не може зрозуміти, з ким йому треба взаємодіяти, щоб завершити цю війну, то варто просто ковтнути пігулки для запуску мозкової активності - якщо вони досі можуть йому якось допомогти".
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