Президент США Дональд Трамп заявив інтерв'ю NBC News, що був “дуже розгніваний” і “розлючений”, коли президент Росії Володимир Путін розкритикував довіру до керівництва президента України Володимира Зеленського.
“Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду щодо припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що це була провина Росії ‒ що може бути не так, але якщо я вважатиму, що це була провина Росії, я збираюся запровадити додаткові мита на нафту, на всю нафту, що надходить з Росії”, ‒ сказав Трамп.
“Це означає, що якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не можете вести бізнес у Сполучених Штатах. Буде 25% тариф на всю нафту, тариф від 25 до 50 пунктів на всю нафту”, ‒ додав він.
- Радник Президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин на своїй сторінці у мережі X прокоментував заяву кремлівського диктатора Путіна, що в нашій країні нібито треба запровадити "тимчасову адміністрацію від ООН для проведення виборів".
- За словами посадовця, "якщо Путін знову не може зрозуміти, з ким йому треба взаємодіяти, щоб завершити цю війну, то варто просто ковтнути пігулки для запуску мозкової активності - якщо вони досі можуть йому якось допомогти".