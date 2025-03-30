На фронті від початку доби відбулося 104 бойових зіткнення, ‒ Генштаб

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 43 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій.

Сьогодні на фронті від початку доби відбулося 104 бойових зіткнення, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Степок та Краснопілля Сумської області. Авіаційного удару противник завдав в районі населеного пункту Миропільське, теж на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в районі Вовчанська та в напрямку населеного пункту Красне Перше.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій в бік Радьківки, Піщаного, Богуславки та неподалік Загризового. Два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, в напрямках Нового та Новомихайлівки. Дотепер тривають шість бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивають чотири атаки противника поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед поблизу Ступочок та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник дев’ять разів атакував неподалік Кримського, Торецька та в бік Диліївки. Два бойових зіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 43 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Котлине, Удачне, Андріївка, а також у напрямку Малинівки, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 31 атаку. Бої не вщухають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу Костянтинополя та в напрямку Розливу. Чотири бойових зіткнення продовжуються досі.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив дві атаки поблизу Привільного та в напрямку Вільного Поля. Крім того, ворог завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новодарівка, Новопіль, Зелене Поле, Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших оборонців в напрямку населених пунктів Малі Щербаки та Степове, наразі одне бойове зіткнення ще триває.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в напрямку Садового, успіху не мав.

У Курській області українські оборонці відбили 9 атак росіян, ще три бойові зіткнення тривають досі. Противник від початку доби завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 21 керовану авіаційну бомбу та здійснив 180 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.