Захист знову підвів: «Шахтар» подарував «Спортінгу» перемогу в ЛЧ

Чому ж гірники, які за низкою статистичних показників перевершили суперника, вдруге поспіль залишилися без очок у Лізі чемпіонів — в огляді матчу на LB.ua .

Річ у тім, що донеччани не видавалися безнадійними на тлі португальців. Команда Арди Турана створювала моменти, володіла ініціативою та мала можливості не лише врятувати нічию, а й поборотися за перемогу. Усе перекреслила чергова помилка в обороні.

«Шахтар» підходив до домашнього матчу зі «Спортінгом» після поразки від «Інтера» (0:1), а португальці прагнули реабілітуватися за видовищну поразку від ЛАСК (2:3). Крапку в цьому протистоянні поставив єдиний гол у другому таймі, і цього разу удача була не на боці гірників. Хоча їм було на що нарікати, окрім невезіння.

Травми в «Шахтаря» і зміна тренера в «Спортінгу»

Перед грою обидві команди мали проблеми. Донецький клуб мусив обходитися без травмованих Егіналду, Педріньйо й Марлона Сантоса. Найсуттєвішою втратою став зірковий бразильський півзахисник Педріньйо, який пошкодив задню поверхню стегна в матчі проти «Інтера» й уже переніс операцію. Його повернення на поле очікують щонайраніше 2027 року, тож «Шахтар» виключив бразильця із заявки на Лігу чемпіонів, замінивши його Проспером Обахом. Проте були й приводи для оптимізму. На позитивній хвилі перебували Аліссон і Марлон Гомес, які отримали дебютний виклик у збірну Бразилії з футболу.

Фото: shakhtar.com Футболісти «Шахтаря» перед грою

Натомість у «Спортінга» неспокійно було на тренерському містку. Після серії невдалих виступів лісабонський клуб офіційно попрощався з Руєм Боржешем. Його наступником стане добре відомий українському вболівальнику Паулу Фонсека, який достроково залишив «Ліон». Поки новий наставник готується до роботи, команду очолив виконувач обов'язків головного тренера Тіагу Фернандеш.

Реклама

На матч четвертого туру ЛЧ Арда Туран обрав уже звичний для себе склад. Лише замість травмованого Педріньйо в центр поля поставив Назарину, який разом з Очеретьком і Марлоном Гомесом утворив трійку півзахисників. Тим часом «Спортінг» зробив чотири зміни в стартовому складі порівняно з матчем проти ЛАСК.

Фото: shakhtar.com Єгор Назарина б'є по м'ячу

Попри номінально домашній матч для «Шахтаря», фаворитами поєдинку вважали лісабонців.

Перед стартовим свистком на стадіоні вшанували пам'ять футболіста «Тенерифе» Хесуса де Мігеля, який трагічно загинув після зіткнення з воротарем у матчі другого дивізіону Іспанії проти «Андорри».

Усе вирішила помилка в захисті

Щойно гра розпочалася, команди взяли високий темп. Уже на сьомій хвилині Педро Енріке перевірив пильність воротаря «Спортінга» Руя Сілви ударом з-за меж штрафного майданчика, однак голкіпер упевнено забрав м'яч. Протягом першого тайму обидві команди активно пресингували, боролися за м'яч, проте з реалізацією моментів виникали проблеми.

Фото: shakhtar.com Марлон Гомес наважився на удар ножицями

Особливо активним на правому фланзі донеччан був Аліссон, який раз у раз намагався загострювати ситуацію біля воріт суперника. В одному епізоді бразилець навіть обіграв голкіпера португальців, проте опинився під надто гострим кутом і не зміг завдати удару.

Найкращу нагоду відкрити рахунок гірники змарнували наприкінці першого тайму. Назарина виконав навіс з правого флангу, а Кауан Еліас буквально за два метри від воріт не зміг підлаштуватися під м'яч і пробив повз ворота. На перерву команди пішли за нульової нічиєї, хоча «Шахтар» цілком міг виходити на другий тайм з перевагою.

Реклама

Фото: shakhtar.com Кауан Еліас біжить з м'ячем від переслідувачів

У другому таймі картина змінилася. Лісабонці додали в пресингу, і вже на початку Думбія мав чудову нагоду відкрити рахунок після передачі Луїса Суареса, але м'яч пролетів за сантиметри від стійки.

А на 59-й хвилині португальці свого таки досягли. Захисник «Шахтаря» Педро Енріке намагався перервати передачу суперників, та замість перехоплення фактично скинув м'яч на Іссу Думбію. Півзахисник «Спортінга» скористався подарунком і з близької відстані переграв Дмитра Різника. Констатуємо, що чергова помилка гірників в обороні призвела до пропущеного м'яча.

Після цього донецький клуб помітно підсів, тоді як «Спортінг», навпаки, заграв на куражі й продовжував тиснути, тож у Дмитра Різника додалося роботи. Зокрема, голкіпер урятував команду після небезпечного удару Едуарду Куарежми, не дозволивши супернику подвоїти перевагу.

Фото: shakhtar.com Вінісіус Тобіас падає після контакту із суперником

Згодом господарі перехопили ініціативу й почали агресивніше пресингувати суперника. Не обійшлося й без суперечливих суддівських рішень. На 73-й хвилині Вінісіус Тобіас упав у штрафному майданчику «Спортінга» після контакту з Максиміліано Араухо. Арбітр переглянув епізод на VAR, однак пенальті у ворота португальців так і не призначив. Це рішення обурило гірників, зокрема Арду Турана, який після матчу розкритикував роботу арбітрів.

Найпомітнішим у підсумковій частині матчу був Аліссон, який стабільно створював небезпеку біля чужих воріт, але реалізувати свої моменти так і не зумів. На 82-й хвилині бразилець змістився з правого флангу до центру й потужно пробив у ближній кут, але м'яч влучив у стійку.

Фото: shakhtar.com Аліссон накручує суперників на фланзі

Уже в компенсований час «Шахтар» мав ще одну чудову можливість урятувати нічию. Після передачі Олега Очеретька Невертон пробивав головою зблизька, проте Руй Сілва знову врятував лісабонців. Як наслідок, гірники залишилися без забитих м'ячів у другому матчі Ліги чемпіонів поспіль.

Що казав Туран?

Реклама

Цікаво, що за статистичними показниками перевагу в матчі мали саме футболісти «Шахтаря». За даними Flashscore, донеччани більше володіли м'ячем (55 % проти 45 %), завдали більше ударів (14 проти 11) і частіше зустрічалися з м'ячем у штрафному майданчику суперника (27 дотиків проти 17). За кількістю великих гольових нагод український клуб також мав невелику перевагу — чотири проти трьох.

Ще один показовий момент — очікувані голи (xG). «Шахтар» напрацював на 1,60 гола, тоді як «Спортінг» на 1,52. Різниця незначна, однак вона ще раз підтверджує, що донеччани щонайменше не поступалися супернику за гостротою створених моментів. На жаль, реалізація знову підвела гірників, а єдина результативна помилка в обороні коштувала їм очок у Лізі чемпіонів УЄФА.

Фото: shakhtar.com Емоції Арди Турана під час матчу

Це фактично визнав і сам Арда Туран після гри. Турецький наставник зазначив, що його команда не заслуговувала на поразку, хоч і розкритикував реалізацію своїх гравців. За словами тренера, причина негативного результату полягає в недостатній майстерності молодих футболістів, які мають навчитися краще розпоряджатися м’ячем біля чужих воріт.

Турецький фахівець також окремо наголосив на проблемах у захисті: «Футбол — це гра, у якій усе вирішує оборона». За його словами, саме над цим компонентом він почав працювати ще на першому тренуванні в «Шахтарі», а останні дві поразки вкотре продемонстрували важливість надійної гри біля власних воріт.

Окремо наставник донеччан висловився щодо суперечливого суддівського рішення. Туран переконаний, що арбітри VAR шукали підстав не призначати пенальті у ворота «Спортінга», хоча контакт у штрафному був достатнім для одинадцятиметрового. Попри обурення, тренер наголосив: намагатиметься зосереджуватися передусім на тих аспектах гри, на які може впливати.

Фото: shakhtar.com Микола Матвієнко виконує пас

Хай там як, матч завершився перемогою «Спортінга» з рахунком 0:1. Завдяки трьом очкам леви піднялися на шосту сходинку в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, тоді як «Шахтар» опустився на 20-ту за підсумками першого ігрового дня четвертого туру.

До слова, поразка стала для «Шахтаря» вже третьою поспіль у протистояннях зі «Спортінгом» у Лізі чемпіонів. У сезоні-2008/2009 команди двічі зустрічалися на груповому етапі турніру, і тоді португальці також двічі перемогли з мінімальним рахунком 1:0. Тепер історія повторилася…

Фото: shakhtar.com Валерій Бондар дякує вболівальникам після гри

Шанс покращити непросте становище в гірників з'явиться в наступному турі, де вони на номінально домашній арені прийматимуть «Фенербахче». Матч відбудеться 25 листопада, початок о 22:00 за Києвом.