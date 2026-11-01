"Якщо Росія продовжить війну, російським спортсменам не буде чого робити у Фінляндії".

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен звернеться до колег із Європейського Союзу з пропозицією обмежити доступ російських спортсменів до всіх країн Шенгенської зони.

Про це вона написала в соцмережі Х.

"Якщо Росія продовжить свою агресивну війну, російським спортсменам наступного року не буде чого робити у Фінляндії. Я маю намір сприяти вжиттю необхідних заходів у найближчі дні. На засіданні Ради з питань закордонних справ у жовтні я звернуся до колег із Євросоюзу з пропозицією обмежити доступ російських спортсменів до всієї Шенгенської зони. Комісія вже працює над цим", – зазначила Валтонен.

Контекст

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30 жовтня Спортивний арбітражний суд у Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) допустити російські хокейні збірні до міжнародних змагань.

Заборона діяла з часу повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Керівні хокейні організації чотирьох країн – Фінляндії, Німеччини, Чехії та Австрії – вже оприлюднили свої заяви, в яких піддали критиці рішення CAS.

Голова МЗС України Андрій Сибіга також розкритикував рішення суду і наголосив, що Росія не припинила війну і припинила вбивати українців.