Президент Фінляндії заявив, що передав Путіну два послання від Зеленського

Також представники Фінляндії і Норвегії висловили незгоду з діяльністю російського «тіньового флоту» у Балтійському морі.

Президент Фінляндії Александр Стубб у телефонній розмові з російським диктатором Путіним 27 жовтня передав два повідомлення від українського лідера Володимира Зеленського.

За словами Стубба, на прохання українського президента він озвучив готовність Києва до двосторонньої зустрічі на рівні лідерів для обговорення територіальних питань і безпеки, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Yle.

Друге повідомлення стосувалося заходів із деескалації і досягнення перемир’я у ключових сферах, як-от енергетика, продовольча безпека, обмін полоненими та інфраструктура, сказав Стубб.

Також фінський президент зазначив, що разом із прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре вони скористалися нагодою розпитати Путіна про підготовку Росії до тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

На думку Стубба, цей дзвінок став скоріше кроком для створення довіри, аніж безпосереднім наближенням миру. Коментуючи майбутнє взаємин із РФ, він підкреслив, що контакти відновлюватимуть поступово, проте попередніх відносин між Фінляндією і Росією вже не буде. Крім того, представники Фінляндії та Норвегії заявили Путіну про несхвалення діяльності російського «тіньового флоту» у Балтійському морі.

Що відомо про розмову Стьоре і Стубба з Путіним?