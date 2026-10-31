Президент Фінляндії заявив, що передав Путіну два послання від Зеленського

Президент Фінляндії Александр Стубб у телефонній розмові з російським диктатором Путіним 27 жовтня передав два повідомлення від українського лідера Володимира Зеленського.
За словами Стубба, на прохання українського президента він озвучив готовність Києва до двосторонньої зустрічі на рівні лідерів для обговорення територіальних питань і безпеки, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Yle.
Друге повідомлення стосувалося заходів із деескалації і досягнення перемир’я у ключових сферах, як-от енергетика, продовольча безпека, обмін полоненими та інфраструктура, сказав Стубб.
Також фінський президент зазначив, що разом із прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре вони скористалися нагодою розпитати Путіна про підготовку Росії до тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.
На думку Стубба, цей дзвінок став скоріше кроком для створення довіри, аніж безпосереднім наближенням миру. Коментуючи майбутнє взаємин із РФ, він підкреслив, що контакти відновлюватимуть поступово, проте попередніх відносин між Фінляндією і Росією вже не буде. Крім того, представники Фінляндії та Норвегії заявили Путіну про несхвалення діяльності російського «тіньового флоту» у Балтійському морі.
Що відомо про розмову Стьоре і Стубба з Путіним?
- 27 жовтня Стубб і Стьоре провели телефонну розмову з Путіним, щоб обговорити війну Росії проти України та дипломатичні зусилля для її завершення. Розмова стала продовженням контактів, що відбулися минулого тижня в Осло за участю президента України Володимира Зеленського, а також представників США.
- Після розмови прем’єр Норвегії та президент Фінляндії провели переговори з президентом України і детально поінформували його про зміст контактів. За словами Зеленського, європейські лідери наголосили Путіну на необхідності реальних кроків для деескалації, зокрема припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Також сторони обговорили підготовку тристоронньої зустрічі України, США та Росії, запланованої на листопад, і подальшу взаємодію з європейськими партнерами.
- Згодом Стьоре пояснив, що метою контакту було донести до Кремля позицію Європи щодо завершення війни проти України та обговорити можливі кроки для деескалації. Серед пропозицій Норвегії були припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, припинення атак на судна з українським зерном та обмін військовополоненими. Норвезький прем’єр також наголосив на необхідності визначити гарантії безпеки для України після укладення мирної угоди.