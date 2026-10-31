Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
ГоловнаСвіт

Президент Фінляндії заявив, що передав Путіну два послання від Зеленського

Також представники Фінляндії і Норвегії висловили незгоду з діяльністю російського «тіньового флоту» у Балтійському морі.

Президент Фінляндії заявив, що передав Путіну два послання від Зеленського
президент Фінляндії Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александр Стубб у телефонній розмові з російським диктатором Путіним 27 жовтня передав два повідомлення від українського лідера Володимира Зеленського.

За словами Стубба, на прохання українського президента він озвучив готовність Києва до двосторонньої зустрічі на рівні лідерів для обговорення територіальних питань і безпеки, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Yle.

Друге повідомлення стосувалося заходів із деескалації і досягнення перемир’я у ключових сферах, як-от енергетика, продовольча безпека, обмін полоненими та інфраструктура, сказав Стубб.

Також фінський президент зазначив, що разом із прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре вони скористалися нагодою розпитати Путіна про підготовку Росії до тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. 

На думку Стубба, цей дзвінок став скоріше кроком для створення довіри, аніж безпосереднім наближенням миру. Коментуючи майбутнє взаємин із РФ, він підкреслив, що контакти відновлюватимуть поступово, проте попередніх відносин між Фінляндією і Росією вже не буде. Крім того, представники Фінляндії та Норвегії заявили Путіну про несхвалення діяльності російського «тіньового флоту» у Балтійському морі.

Що відомо про розмову Стьоре і Стубба з Путіним?

  • 27 жовтня Стубб і Стьоре провели телефонну розмову з Путіним, щоб обговорити війну Росії проти України та дипломатичні зусилля для її завершення. Розмова стала продовженням контактів, що відбулися минулого тижня в Осло за участю президента України Володимира Зеленського, а також представників США.
  • Після розмови прем’єр Норвегії та президент Фінляндії провели переговори з президентом України і детально поінформували його про зміст контактів. За словами Зеленського, європейські лідери наголосили Путіну на необхідності реальних кроків для деескалації, зокрема припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Також сторони обговорили підготовку тристоронньої зустрічі України, США та Росії, запланованої на листопад, і подальшу взаємодію з європейськими партнерами.
  • Згодом Стьоре пояснив, що метою контакту було донести до Кремля позицію Європи щодо завершення війни проти України та обговорити можливі кроки для деескалації. Серед пропозицій Норвегії були припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, припинення атак на судна з українським зерном та обмін військовополоненими. Норвезький прем’єр також наголосив на необхідності визначити гарантії безпеки для України після укладення мирної угоди.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies