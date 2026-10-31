Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
ГоловнаСвіт

Розвідка: В Росії зросли борги із зарплат і кількість дефолтів серед компаній

За неповний 2026 рік на російському ринку корпоративного боргу зафіксували вже 33 дефолти.

Розвідка: В Росії зросли борги із зарплат і кількість дефолтів серед компаній
Фото: EPA/UPG

Заборгованість із виплати зарплат у Росії за рік зросла на 47,4%, а лише за місяць майже на 19%. Паралельно збільшується кількість дефолтів серед емітентів облігацій. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, на 1 вересня підприємства заборгували працівникам понад 2,4 млрд рублів. Лише протягом серпня прострочена заборгованість збільшилася на 385,3 млн рублів. Понад половина загальної суми – 1,31 млрд рублів, або 54% – накопичилася протягом 2026 року.

Основною причиною невиплат у розвідці називають нестачу власних коштів у компаній та організацій. Підприємства не мають достатньо грошей, щоб розрахуватися з працівниками.

Проблеми спостерігаються і на ринку корпоративного боргу. За даними Служби зовнішньої розвідки, кількість дефолтів серед емітентів облігацій у Росії щороку зростає. Якщо у 2024 році зафіксували 11 таких випадків, то у 2025-му – 24, а за неповний 2026 рік – уже 33.

У розвідці пов'язують ці тенденції з грошово-кредитною політикою російського Центробанку, спрямованою на економіку, що працює в умовах війни. Висока вартість кредитів ускладнює фінансування бізнесу, тоді як війна проти України поглинає бюджетні ресурси.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies