За неповний 2026 рік на російському ринку корпоративного боргу зафіксували вже 33 дефолти.

Заборгованість із виплати зарплат у Росії за рік зросла на 47,4%, а лише за місяць майже на 19%. Паралельно збільшується кількість дефолтів серед емітентів облігацій.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, на 1 вересня підприємства заборгували працівникам понад 2,4 млрд рублів. Лише протягом серпня прострочена заборгованість збільшилася на 385,3 млн рублів. Понад половина загальної суми – 1,31 млрд рублів, або 54% – накопичилася протягом 2026 року.

Основною причиною невиплат у розвідці називають нестачу власних коштів у компаній та організацій. Підприємства не мають достатньо грошей, щоб розрахуватися з працівниками.

Проблеми спостерігаються і на ринку корпоративного боргу. За даними Служби зовнішньої розвідки, кількість дефолтів серед емітентів облігацій у Росії щороку зростає. Якщо у 2024 році зафіксували 11 таких випадків, то у 2025-му – 24, а за неповний 2026 рік – уже 33.

У розвідці пов'язують ці тенденції з грошово-кредитною політикою російського Центробанку, спрямованою на економіку, що працює в умовах війни. Висока вартість кредитів ускладнює фінансування бізнесу, тоді як війна проти України поглинає бюджетні ресурси.