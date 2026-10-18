За січень–вересень 2026 року дефіцит федерального бюджету РФ сягнув $61,08 млрд.

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Дефіцит федерального бюджету Росії за дев’ять місяців 2026 року становив 5,186 трлн рублів ($61,08 млрд), або 2,2% ВВП. Це на 37% більше, ніж російська влада планувала витратити понад доходи за весь рік.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

На початку року Кремль закладав дефіцит на рівні 3,786 трлн рублів ($44,59 млрд), або 1,6% ВВП. У вересні Міністерство фінансів РФ підвищило прогноз на весь 2026 рік до 7,345 трлн рублів ($86,51 млрд), що відповідає 3,2% ВВП.

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За січень–вересень бюджетні видатки Росії зросли на 14,5% порівняно з аналогічним періодом торік – до 34,825 трлн рублів ($410,19 млрд). Доходи збільшилися повільніше – на 10%, до 29,639 трлн рублів ($349,1 млрд).

Найбільше скоротилися надходження від нафтогазового сектору – на 17,2%, до 5,471 трлн рублів ($64,44 млрд).

Водночас ненефтогазові доходи зросли на 18,8% – до 24,168 трлн рублів ($284,66 млрд). Зокрема, надходження від податку на додану вартість збільшилися на 27,4% і становили 13,467 трлн рублів ($158,62 млрд).

Однак зростання податкових надходжень не компенсувало скорочення доходів від нафти й газу та збільшення бюджетних витрат.

За оцінкою Служби зовнішньої розвідки України, російській владі доводиться покривати дефіцит коштом накопичених резервів або запозичень.

Надалі уряд РФ може шукати додаткові доходи через підвищення податків, збільшувати державний борг або скорочувати бюджетні видатки.