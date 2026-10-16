Завтра в Україні будуть застосовувати графіки відключень електроенергії

В суботу, 17 жовтня, в Україні будуть застосовувати графіки відключення електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
З 06:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України
З 06:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2,5 черг) у частині областей
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти
Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись.
"Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - наголосили в "Укренерго".
- У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами.