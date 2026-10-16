Завтра в Україні будуть застосовувати графіки відключень електроенергії

Для побутових споживачів обсяг обмежень становитиме від 1 до 2,5 черги у частині областей.

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В суботу, 17 жовтня, в Україні будуть застосовувати графіки відключення електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

З 06:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України

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З 06:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2,5 черг) у частині областей

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти

Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись.

"Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - наголосили в "Укренерго".