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США продовжили винятки із санкцій для закордонного бізнесу "Лукойлу"

Дію ліцензій, які дозволяють окремі операції із закордонними активами російської компанії, продовжили до 24 квітня 2027 року.

США продовжили винятки із санкцій для закордонного бізнесу "Лукойлу"
Автозаправка «Лукойл» на автомагістралі між Тетово та Скоп'є, Республіка Північна Македонія
Фото: EPA/UPG

Міністерство фінансів США продовжило до 24 квітня 2027 року дію ліцензій, які дозволяють проводити окремі операції із закордонними активами російської нафтової компанії "Лукойл", що перебуває під санкціями. Йдеться про автозаправні станції компанії за межами Росії та низку її підприємств у Болгарії.

Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

Одна з ліцензій дозволяє продовжувати роботу АЗС "Лукойлу" за межами РФ, зокрема продавати пальне та супутні товари. Документ також охоплює технічне обслуговування станцій, розрахунки з постачальниками, орендні й страхові платежі та виплату зарплат працівникам. 

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Дозвіл поширюється і на операції, необхідні для поступового припинення роботи заправок. Водночас американська влада зберегла обмеження на переказ коштів фізичним і юридичним особам у Росії, а також на рахунки в російських банках. Ліцензія не дозволяє операцій за участю Центрального банку РФ, Міністерства фінансів Росії та Фонду національного добробуту.

Окремий дозвіл стосується підприємств у Болгарії. Він охоплює нафтопереробний завод Lukoil Neftohim Burgas, мережу АЗС Lukoil Bulgaria, а також компанії Lukoil Aviation Bulgaria та Lukoil Bulgaria Bunker, що працюють у сфері постачання авіаційного й суднового пального.

Дозволи поширюються на визначені операції із зазначеними підприємствами та їхніми дочірніми структурами, але не скасовують санкцій проти "Лукойлу" й не охоплюють інші підсанкційні активи компанії.

Що передувало?

У жовтні 2025 року США запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть", а також їхніх дочірніх структур. Вашингтон пояснив це рішення відсутністю реальних кроків Москви для припинення війни проти України.

Після запровадження обмежень "Лукойл" оголосив про намір продати закордонні активи. У грудні 2025 року OFAC видало спеціальну ліцензію, яка дозволяла продаж закордонних активів компанії непідсанкційним покупцям. 

У квітні 2026 року США продовжили дозвіл на роботу іноземних АЗС і болгарських підприємств "Лукойлу" до 29 жовтня 2026 року. На початку жовтня 2026 року The New York Times повідомила, що переговори адміністрації Дональда Трампа з Кремлем охопили можливу багатомільярдну угоду щодо міжнародних активів "Лукойлу". За даними видання, придбати їх намагається група інвесторів, пов'язана зі спецпосланцями Білого дому Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

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