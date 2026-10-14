Корецький: Україні потрібно залучити понад $32 млрд зовнішнього фінансування на 2027 рік

Потреба України у зовнішньому бюджетному фінансуванні на наступний рік перевищує $52 млрд.

Загальна потреба України у зовнішньому бюджетному фінансуванні на наступний рік перевищує $52 млрд. Від цих коштів залежать обороноздатність країни, виплата пенсій та робота лікарень і бізнесу.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками виступу на міністерському круглому столі в межах щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

За словами прем’єра, майже $20 млрд потреб на 2027 рік уже визначили в межах домовленостей з Європейським Союзом, МВФ та Японією. Водночас Україні потрібно залучити ще понад $32,6 млрд, або €30 млрд.

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Корецький зазначив, що наступного року бюджетні видатки на оборону та безпеку становитимуть майже 44% ВВП. Окрім цього, позабюджетну потребу Сил оборони України оцінюють у $45 млрд, або €40 млрд.

Прем’єр-міністр наголосив, що Росія систематично атакує критичну інфраструктуру, підприємства, виробництва та цивільні об’єкти. Через руйнування й зупинку роботи підприємств податкові надходження до кінця року, за прогнозом, будуть приблизно на $1,5 млрд меншими, ніж очікувалося.

Україна продовжує виконувати зобов’язання для отримання міжнародної підтримки. Цього тижня уряд має затвердити необхідні рішення для продовження фінансування, а парламент – розглянути законопроєкти, передбачені програмами підтримки МВФ, Світового банку та ЄС.

Корецький подякував партнерам за визначені джерела покриття фінансових потреб України на 2026 рік. Окремо він відзначив Євросоюз за програму Ukraine Support Loan обсягом €90 млрд на 2026–2027 роки.