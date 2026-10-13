У вересні Національний банк України та Національний банк Польщі провели X Щорічну дослідницьку конференцію «Відповідь центральних банків на виклики майбутнього: стійкість, довіра та інновації».

Конференція мала пройти у Києві, та через посилення атак Росії, провести її довелося онлайн. Участь у ній, однак, взяли понад 60 спікерів з більше ніж 20 країн. Серед них президентка ЄЦБ Крістін Лагард, директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, лауреат нобелівської премії з економіки Саймон Джонсон, голова Національного банку Австрії Мартін Кохер і голова Банку Італії Фабіо Панетта. Також керівники центральних банків Нідерландів, Литви, Болгарії, Хорватії та Молдови, полісімейкери із міжнародних фінансових організацій, європейських та українських установ.

Підсумки цієї конференції Голова Національного банку України Андрій Пишний та начальник відділу досліджень Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Олександр Фарина підбили під час публічної дискусії зі студентами Київської школи економіки.

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Фото: Зоряна Стельмах Андрій Пишний, Олександр Фарина та Соня Кошкіна під час дискусії

Говорили, зокрема, про:

• екзистенційні шоки, їх відмінність від звичайних криз та як до них готуватися;

• відповідність економічних моделей умовам, у яких ми живемо сьогодні;

• довіру та незалежність центральних банків у часи постійних потрясінь;

• штучний інтелект в аналізі та ухваленні рішень: де межа між алгоритмом і відповідальністю.

Фото: Зоряна Стельмах Під час дискусії

“Чому важливо проводити такі конференції саме зараз? Ми їх розглядаємо як джерело важливої експертизи. Під час конференції наша команда не лише презентує свої дослідження, але і чує думку, яку висловлюють інші колеги, і вона для нас важлива.

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Немає жодного підручнику, який би показав, як краще керувати центральним банком в умовах повномасштабної війни. Такого підручника не існує. За великим рахунком, він створюється зараз. І нам важливо бути в глобальному контексті, важливо чути думку інших, не бути відірваними. Ми навчилися жити у війні, реалізовувати наш головний мандат. Але ми не погоджуємося з тим, що війна повинна нас визначати”, – заявив Голова НБУ Андрій Пишний.

Фото: Зоряна Стельмах Голова Національного банку України Андрій Пишний

Такого роду конференції, відзначає Андрій Пишний, – це частина активної дипломатії, яку Національний банк розгорнув чотири з половиною роки тому. Коли досвід України стає в нагоді міжнародним партнерам.

“Багато хто з банків навіть не уявляв, з якими ризиками доведеться мати справу в умовах надзвичайної невизначеності. Національний банк України – як лабораторія. Не з точки зору експериментів, а з того боку, що між рішенням і підтвердженням його результату час скорочується максимально.

За словами Олафа Слейпена, голови Центрального банку Нідерландів, досвід Національного банку України, який його команда проаналізувала, дозволив їм критично подивитися на ті негативні сценарії, які вони закладали в аналіз своєї операційної стійкості. Побачити їх слабкість і недосконалість.

Наша комунікація, досвід, який Національний банк здобуває, дозволить нашим партнерам стати сильнішими. До певної міри це наш спосіб сказати їм дякую за ту підтримку, яку Україна отримує від донорської коаліції”, – зазначив також Андрій Пишний.

Детальний матеріал із зустрічі в КШЕ з підсумками міжнародної конференції буде опублікований на LB.ua в межах спільного проєкту з Національним банком “30 років гривні” незабаром. Нині ж до вашої уваги пропонуємо репортаж.

Фото: Зоряна Стельмах Голова Національного банку України Андрій Пишний

Фото: Зоряна Стельмах Студенти КШЕ

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Фото: Зоряна Стельмах Шеф-редакторка LB.ua. модераторка дискусії Соня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Студенти КШЕ

Фото: Зоряна Стельмах Студенти КШЕ

Фото: Зоряна Стельмах Голова Національного банку України Андрій Пишний

Фото: Зоряна Стельмах Олександр Фарина

Фото: Зоряна Стельмах Студенти КШЕ

Фото: Зоряна Стельмах Під час дискусії

Фото: Зоряна Стельмах Голова Національного банку України Андрій Пишний

Фото: Зоряна Стельмах Соня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах Студенти КШЕ

Фото: Зоряна Стельмах Голова Національного банку України Андрій Пишний

Фото: Зоряна Стельмах Олександр Фарина

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Студенти КШЕ

Фото: Зоряна Стельмах Голова Національного банку України Андрій Пишний

Фото: Зоряна Стельмах Начальник відділу досліджень Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Олександр Фарина

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Пишний, Олександр Фарина, Соня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Олександр Фарина, Андрій Пишний, Соня Кошкіна