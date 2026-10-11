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Латвія передала Чернігівщині 30 генераторів, – Міненерго

Обладнання потужністю від 80 до 650 кВт допоможе посилити енергетичну стійкість області.

Латвія передала Чернігівщині 30 генераторів, – Міненерго
Фото: Міненергетики

Латвія передала Чернігівській області 30 генераторів у межах урядової програми підтримки України. Очікується, що регіон отримає ще 30 одиниць обладнання. 

Про це повідомляє Міненергетики України.

Потужність переданих генераторів становить від 80 до 650 кВт. Обладнання має допомогти посилити енергетичну стійкість Чернігівщини напередодні опалювального сезону.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від латвійських донорів понад 900 тонн енергетичного обладнання. Зокрема, йдеться про силові трансформатори, трансформатори струму, обмежувачі, ізолятори, трактори з буровими установками та бездротові маршрутизатори.

Це обладнання допомагає українським енергетикам відновлювати енергетичні об’єкти після російських атак.

Крім того, Латвія спрямувала 600 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.

Один із пріоритетних напрямів співпраці є постачання обладнання з електростанцій, виведених з експлуатації в Латвії. Його використовують для ремонтно-відновлювальних робіт на українських енергооб’єктах.

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