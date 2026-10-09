Кабміні спростив доступ до майна державних компаній для дата-центрів та операторів зв’язку. Вони зможуть орендувати його без проведення електронного аукціону.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
"Уряд спростив доступ до майна державних компаній для дата-центрів та операторів зв’язку. Вони зможуть без електронного аукціону орендувати майно господарських товариств, у яких частка держави перевищує 50%, для розміщення цифрової й телекомунікаційної інфраструктури", – ідеться у повідомленні.
Спрощений механізм діятиме протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення.
Очікується, що рішення допоможе підприємствам оперативніше переміщувати й розгортати ІТ-інфраструктуру в умовах російських ударів.
Обстріли РФ по дата-центрах
- У Києві внаслідок російського удару був зруйнований дата-центр dline.ua. Водночас усі сервіси та дані клієнтів компанія перенесла на резервні майданчики, зазначили у компанії.
- Раніше внаслідок неодноразових ударів РФ зупинив роботу дата-центр Cosmonova. Руйнування були масштабними.
- 1 жовтня про припинення роботи також повідомив дата-центр "Парковий". Ушкодження внаслідок ударів були критичними. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе, повідомили в дата-центрі. Також додали, що дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках в Євросоюзі.