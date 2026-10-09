Спрощений механізм діятиме під час воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

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Кабміні спростив доступ до майна державних компаній для дата-центрів та операторів зв’язку. Вони зможуть орендувати його без проведення електронного аукціону.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Уряд спростив доступ до майна державних компаній для дата-центрів та операторів зв’язку. Вони зможуть без електронного аукціону орендувати майно господарських товариств, у яких частка держави перевищує 50%, для розміщення цифрової й телекомунікаційної інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

Спрощений механізм діятиме протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення.

Очікується, що рішення допоможе підприємствам оперативніше переміщувати й розгортати ІТ-інфраструктуру в умовах російських ударів.

Обстріли РФ по дата-центрах

У Києві внаслідок російського удару був зруйнований дата-центр dline.ua. Водночас усі сервіси та дані клієнтів компанія перенесла на резервні майданчики, зазначили у компанії.

Раніше внаслідок неодноразових ударів РФ зупинив роботу дата-центр Cosmonova. Руйнування були масштабними.