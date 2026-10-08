​Епіцентр запускає на маркетплейсі розділ українського fashion

У компанії підкреслюють, що свідомо зосередилися саме на українських брендах та хочуть створити майданчик на якому можна буде придбати цікаві авторські речі. Наразі на маркетплейсі epicentrk.ua представлено понад 100 українських брендів одягу, взуття та аксесуарів.

Розвиток цього напрямку відбувається в партнерстві з проєктом Kapsula - fashion ритейлером, що спеціалізується на співпраці з українськими виробниками дизайнерського одягу та взуття.

«Масштаб та інфраструктура Епіцентру відкривають українським fashion-брендам доступ до мільйонів потенційних покупців. Водночас клієнти отримують можливість купувати дизайнерські речі зі зручними умовами оплати та доставки. Ми прагнемо зруйнувати стереотип, що авторська мода не може бути представлена на великому маркетплейсі. Переконані, що українські бренди здатні виходити на масовий ринок, зберігаючи свою унікальність та ексклюзивність», — зазначила СЕО компанії «Епіцентр Маркетплейс» Юлія Пінтескул.

Реклама

Новий розділ на маркетплейсі запустили у вересні, та вже зараз тут представлено близько 10 000 найменувань товарів. Зокрема, вже відомих українцям брендів Fiore Bianco, Foberini, get dressed, Inro, J.D.Wool, Marie Fresh, MMSW, MY x MY, OUN, Piel Cosmetics, Rosca, The Lace, Fire Rabbit та багатьох інших. Окрім одягу, взуття та аксесуарів, на сайті також доступні сегменти beauty, парфумерії та lifestyle від відомих українських виробників.

У компанії зазначають, що запуск нової категорії спрямований на розширення присутності українських fashion-брендів в онлайн-торгівлі. Продавці зможуть використовувати інфраструктуру Епіцентру для доставки замовлень, примірки та повернення товарів.

Для покупців передбачена безкоштовна доставка, а для продавців встановлено фіксований тариф у розмірі 35 грн, який покриває логістичні витрати у разі відмови від замовлення або повернення товару, зокрема доставку в обидва боки. Така модель враховує специфіку торгівлі одягом і взуттям, де повернення товарів є поширеною практикою.

Надалі компанія планує розширювати асортимент категорії та залучати нові українські бренди. Серед запланованих технологічних рішень — онлайн-примірочна, яка допомагатиме покупцям визначати розмір одягу та взуття під час оформлення замовлення.

За даними компанії, середньомісячний трафік epicentrk.ua становить близько 25 млн відвідувань. Логістична інфраструктура Епіцентру налічує понад 3000 поштоматів і 200 центрів видачі замовлень по всій Україні.