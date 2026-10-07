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Україна отримала ще 1,2 млрд євро від ЄС. Їх спрямують на оборону

Держава працюватиме над тим, аби отримати решту коштів вчасно і в повному обсязі. 

Україна отримала ще 1,2 млрд євро від ЄС. Їх спрямують на оборону
Фото: EPA/UPG

Україна отримала ще 1,2 млрд євро від Євросоюзу в межах Ukraine Support Loan. Про це голова уряду Сергій Корецький повідомив 7 жовтня.

Отримані кошти спрямують на першочергові оборонні потреби. Україна продовжує працювати з партнерами, аби отримати решту фінансування вчасно і в повному обсязі.

«З урахуванням цього траншу Україна отримала вже майже 13 млрд євро оборонного фінансування за програмою», – сказав Корецький. 

Ukraine Support Loan передбачає 90 мільярдів євро допомоги у вигляді кредиту в 2026–2027 роках. Фінансування прив’язане до умов: верховенство права, антикорупційні зобов’язання, прозорість використання коштів. Повернення коштів має відбутися лише після того, як агресор сплатить репарації Україні. 

Наступного тижня Верховна Рада збереться, аби проголосувати за першочергові зобов'язання перед партнерами, від яких залежить фінансування.

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