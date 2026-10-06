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​Ілон Маск знову став трильйонером

Акції SpaceX стрімко злетіли в ціні: зростання зафіксували на майже на 8%.

​Ілон Маск знову став трильйонером
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Акції SpaceX у понеділок, 5 жовтня, подорожчали майже на 8%, піднявшись до найвищого рівня з середини червня. Статки генерального директора Ілона Маска знову перевищили $1 трлн.

Про це повідомляє CNBC.

За даними Forbes, статки Маска наразі оцінюють у $1,03 трлн. У розрахунок входять його частки в SpaceX і Tesla.

Зростання акцій відбулося після оцінки аналітиків Morgan Stanley, які назвали SpaceX недооціненою за нинішньої ціни та рекомендували купувати її акції. Вони встановили цільову ціну на рівні $300 за акцію – приблизно на 75% вище за ціну закриття торгів у понеділок ($171,09).

Аналітики серед чинників, які можуть підтримати вартість компанії, назвали майбутні продукти у сфері штучного інтелекту, розвиток ракети Starship та нові контракти.

Поштовхом для SpaceX стали й нещодавні запуски. Наприкінці минулого тижня компанія за один день здійснила кілька важливих польотів, зокрема відправила пілотовану місію NASA до Міжнародної космічної станції, а також вивела на орбіту ШІ-чипи Google.

  • Нещодавно американці вперше від початку ведення Bloomberg Billionaires Index у 2012 році зайняли всі десять позицій у рейтингу найбагатших людей світу. Очолює список Ілон Маск , а серед інших лідерів переважають представники технологічного сектору – Ларрі Пейдж, Джефф Безос, Сергій Брін та Майкл Делл. Водночас із першої десятки вибув французький мільярдер Бернар Арно, статки якого оцінюють у $143 млрд.
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