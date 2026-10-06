​Ілон Маск знову став трильйонером

Акції SpaceX стрімко злетіли в ціні: зростання зафіксували на майже на 8%.

Акції SpaceX у понеділок, 5 жовтня, подорожчали майже на 8%, піднявшись до найвищого рівня з середини червня. Статки генерального директора Ілона Маска знову перевищили $1 трлн.

Про це повідомляє CNBC.

За даними Forbes, статки Маска наразі оцінюють у $1,03 трлн. У розрахунок входять його частки в SpaceX і Tesla.

Зростання акцій відбулося після оцінки аналітиків Morgan Stanley, які назвали SpaceX недооціненою за нинішньої ціни та рекомендували купувати її акції. Вони встановили цільову ціну на рівні $300 за акцію – приблизно на 75% вище за ціну закриття торгів у понеділок ($171,09).

Аналітики серед чинників, які можуть підтримати вартість компанії, назвали майбутні продукти у сфері штучного інтелекту, розвиток ракети Starship та нові контракти.

Поштовхом для SpaceX стали й нещодавні запуски. Наприкінці минулого тижня компанія за один день здійснила кілька важливих польотів, зокрема відправила пілотовану місію NASA до Міжнародної космічної станції, а також вивела на орбіту ШІ-чипи Google.