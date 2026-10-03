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Корецький: Україна залучила 50 млн євро на компенсації за знищене житло

Кошти спрямують на житлові сертифікати за програмою "єВідновлення" для близько 2200 українських родин

Корецький: Україна залучила 50 млн євро на компенсації за знищене житло
Сергій Корецькийґ
Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Україна залучила 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії на компенсації за знищене внаслідок війни житло. Кошти спрямують на житлові сертифікати за програмою "єВідновлення".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, завдяки цьому фінансуванню новим житлом зможуть забезпечити близько 2200 українських родин, які втратили свої домівки через російську агресію.

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Це перший транш із додаткових 100 млн євро в межах проєкту HOME, про які Україна домовилася з партнерами під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську. Загалом новий пакет передбачає 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та 50 млн євро від уряду Італії.

Раніше в межах проєкту HOME Україна вже залучила 200 млн євро та профінансувала понад 6 тисяч житлових сертифікатів.

Проєкт передбачає компенсації за знищене житло у формі житлових сертифікатів, які дозволяють постраждалим придбати нові домівки.

Корецький подякував Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії за підтримку України й допомогу українським родинам, які втратили житло через війну.

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