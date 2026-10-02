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Шмигаль доручив "Укренерго" спростити процедури проєктування і будівництва захисних споруд

Також обговорили посилення резервів обладнання.

Шмигаль доручив "Укренерго" спростити процедури проєктування і будівництва захисних споруд
Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Очільник Міненерго Денис Шмигаль провів нараду із Правлінням та членами Наглядової ради НЕК «Укренерго». Обговорили ситуацію в енергосистемі після останніх ворожих атак та готовність то осінньо-зимового періоду.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Шмигаль доручив «Укренерго» переглянути та уніфікувати проєктні рішення, та якнайшвидше їх реалізувати у всіх регіонах.

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Також «Укренерго» має спростити процедури проєктування та будівництва захисних конструкцій. 

"Окремо маємо посилити роботу з резервами обладнання. Доручив провести детальну інвентаризацію потреб, щоб чітко розуміти, які критичні позиції є в наявності, де існує дефіцит і де потрібна підтримка держави та партнерів", - додав міністр.

Ще один пріоритетом є безпека персоналу підстанцій. Роботи з облаштування та посилення відповідних укриттів мають завершити в найкоротші строки.

  • Українські спецслужби отримали матеріали Росії щодо стратегії ударів по енергетичній інфраструктурі зимою. Там детально розписано озброєння для знищення генерації, систем водо- і теплопостачання та інтерконекторів.

Маємо бути на крок попереду ворога — посилювати захист, формувати резерви та завчасно готувати рішення на кожен можливий сценарій.

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