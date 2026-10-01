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Графіки відключень поки не застосовують: у Києві та двох областях закликали економити електроенергію

Прохання стосується абонентів на Київщині та Житомирщині.

Графіки відключень поки не застосовують: у Києві та двох областях закликали економити електроенергію
Ілюстративне фото
Фото: Ігор Чайка / Facebook

В Україні наразі не застосовують погодинні відключення електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Водночас у Києві, Київській та Житомирській областях увечері з  – 17:00 до 22:00 – закликали ощадливо споживати електроенергію.

Про це повідомили в "Укренерго".

Це має зменшити навантаження на енергосистему та ймовірність вимушеного запровадження обмежень через перевантаження пошкодженого обладнання.

Російські удари продовжують впливати на енергетичну інфраструктуру. На ранок 1 жовтня нові знеструмлення зафіксували у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській та Кіровоградській областях. Там, де безпекова ситуація це дозволяє, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Тим часом споживання електроенергії зростає. Станом на 09:30 1 жовтня воно було на 2,1% вищим, ніж у цей самий час напередодні. Причиною називають хмарну погоду в частині південно-східних областей.

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